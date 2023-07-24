甫於7/17星期一晚間假「高雄衛武營音樂廳」演出的大安國中管樂團特別與鋼琴家林香蒂合作，演出「風之綺想曲」音樂會，該場演出迎來七百多位觀眾聆賞鋼琴與管樂團交融的美妙樂音，深獲在地觀眾讚許。做為大安國中參與教育部「112學年度好優SHOW學生藝團活動」的系列活動，大安國中管樂團更在前一場次6/13臺北國家音樂廳「帕格尼尼的狂想曲」音樂會吸引了一千一百多位觀眾前來為這群青澀卻能發出美好動人樂音的青少年音樂家加油打氣。大安國中管樂團在110及111學年度全國學生音樂比賽中獲得四項特優獎項，該團除了在「管樂合奏」項目長年保持特優外，近期在「打擊樂合奏」、「木管五重奏」及「銅管五重奏」亦有超高水準之表現，由於連年保持頂尖特優成績，故四項競賽項目均名列全國賽種籽隊的行列。

在教育部好優SHOW藝團活動圓滿達成後，大安國中管樂團將於七月二十二日於日本東京都參與日台交流音樂會。用文化藝術作為國民外交的橋樑，透過深度的音樂交流活動，彰顯臺灣音樂教育的軟實力。此次交流音樂會中，大安國中管樂團將與東京都足立區西新井中學校吹奏樂部以及With U Wind Orchestra合作。除了每個團體都會演出自己精彩的曲目之外，還有三個樂團共演大合奏。讓學生們在彩排的過程中，學習他人的優點和練習如何用手上的樂器與之產生共鳴，並且在國中生涯中留下美好的人生經驗。

此大安國中管樂團將於七月二十二日與東京都足立區西新井中學校吹奏樂部以及With U Wind Orchestra合作。（照片/臺北市立大安國中提供）

大安國中管樂團自成立以來，每年暑假的國外巡演交流，是每位學生和家長們最引頸期盼的重要活動。巡演足跡遍及中國大陸北京國際管樂節、上海世博會、日本東京、大阪、九州、韓國濟州國際管樂節、新加坡國際管樂節、泰國曼谷等地。舉辦活動主要目的在於讓孩子體驗不同的經驗，從多元豐富中成長。教育不僅僅是知識的傳授，更包括心靈的滋養與鍛鍊，以及如何從正向的引導中學習面對未來。如果在這多元不確定的年代想為教育做點實事，就應給予孩子們更多不同的經驗與機會，才能讓大安的學子們茁壯，更將藝文教育的根深深地扎入臺灣的血液裡。

在疫情過後，生活逐步恢復正常，再次進到音樂廳現場聆聽，音樂帶給人的感動與精神上的昇華，是人類最偉大的寶藏之一。我們熱情邀請在日本的僑胞朋友們，共同前來參加這盛大的音樂饗宴，給予我們支持與鼓勵。期盼透過年輕學子的樂音，爲社會帶來更多祥和的聲音和心靈的感動。