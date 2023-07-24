全國規模最大的高中社團棒球賽睽違兩年後再度登場！由南華大學與三好體育協會共同主辦的2023年第五屆「三好南華盃高中社團棒球邀請賽」於7月20日至23日登場，並於20日在南華大學正行中心舉行開幕典禮，匯聚來自全國9縣市56所高中職學生以球會友，彼此切磋球技、互相學習交流。本賽事由嘉義市市長黃敏惠、樂逸集團執行長蔡肇洋及南華大學校長林聰明進行開球儀式，為活動開啟序幕。

南華大學校長林聰明表示，在創辦人星雲大師「體育弘法」的理念下，自2016年成立棒球隊。在總教練蔡仲南領軍下，近年在各項賽事皆獲得亮眼成績，並獲得「111學年度大專棒球聯賽公開一級」亞軍及「112年度春季聯賽」第三名之殊榮。此外，更連續六年培育出12位中華職棒選手。希望透過三好南華盃賽事活動，能為熱愛棒球運動的高中生提供一個充滿競技精神的舞台之外，也能讓全國的高中看見南華大學的特色與發展。期待透過賽事的交流，傳遞星雲大師「三好」的精神，引領球員們實現全面的自我成長，讓他們在比賽中獲取的不只是成績，更重要的是品格的陶冶與毅力的培養。

南華大學校長林聰明正為賽事致詞。（照片/南華大學提供）

三好體育協會會長劉招明指出，為了讓年輕選手們展現才華與精神，致力推動基層運動的發展。目前台灣的高中甲組棒球隊有36隊，而乙組卻有400多隊，顯示出乙組棒球極大的發展潛力，儘管資源有限，這些球隊的教練與選手們仍蓬勃在各地推動台灣學生棒球運動。因此，自2017年開始即與南華大學攜手合作舉辦「三好南華盃高中社團棒球邀請賽」，為熱愛棒球運動的高中生提供一個以球會友的舞台，歷年來深獲好評。劉昭明也特別引用星雲大師曾說的「打球要從有心打到無心」，勉勵選手無論是在訓練或比賽，應努力去達到「無心」的境界，才能無所畏懼，全力以赴，保持冷靜和專注。

嘉義市市長黃敏惠表示，嘉義可說是台灣棒球的發源地，勉勵每位球員要秉持著KANO精神，也就是永不放棄的精神，在球場上發揮7實力與團隊默契。黃敏惠對南華大學的辦學表示相當肯定，尤其是將「生命教育」及「三好精神」融入校園活動中，讓學生耳濡目染薰陶好品格。非常歡迎本次賽事決賽將在嘉義市立棒球場登場，一起站在英雄的戰場上展現精彩球技。

嘉義市市長黃敏惠(右)、樂逸集團執行長蔡肇洋（左）及南華大學校長林聰明（中）進行開球儀式。（照片/南華大學提供）

樂逸集團執行長蔡肇洋是南華大學傑出校友，同時也是該校乙組棒球隊領隊，近年連續兩年與總教練何應志帶領球隊打進全國大專棒球聯賽一般組決賽。蔡肇洋勉勵球員在球場上都能盡情揮灑展現球技，也期許大家未來就讀南華大學成為他的學弟。

為期四天的「三好南華盃高中社團棒球邀請賽」，共有十隊聯隊參賽，分別為台北市A、台北市B、新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、高雄市、金門、宜蘭縣等縣市聯隊，精彩賽事將於南華大學、中正大學棒球場登場，並由「智林體育台」提供現場轉播，7月23日的季軍賽及冠軍賽，首度移師至嘉義市立棒球場舉行，也將在決賽中舉行一場「明星挑戰賽」，在眾多的選手中選出最優秀的球員，讓他們在明星賽中展現才華。喜愛棒球的朋友敬請鎖定精彩賽事，也歡迎至現場觀賽為選手加油打氣。