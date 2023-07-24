台北市率先倡議「2050淨零排放」，但108年、112年民進黨政府連續二次修法，卻對水庫水力發電形成了不利影響。翡翠水庫每年平均發電度數2.2億度（約可供5.4萬戶家庭一年用電）本應被視為重要的再生能源，有助於減少碳排放並推進綠能發展。然而，由於政策的變更，它卻無法被認定為「綠電」，這使得該地區無法獲得再生能源憑證和碳權的支持。

市議員王欣儀、徐巧芯，以及前台北市議員羅智強與台北翡翠水庫管理局今日共同召開記者會，痛批民進黨政府二次的修法，除了違背再生能源「公平交易」的精神，導致國內企業也無法就近購買綠電及碳權，也無法將翡翠水庫的水力發電視為台北市的減碳成果，更影響市庫收入甚鉅！

王欣儀指出，經向台北翡翠水庫管理局進行暸解，確認翡翠水庫的水力發電是利用「水位高低差」，使高處流下的水驅動發電機，發電過程是直接將水的位能轉換為電能，因為沒有任何燃燒造成碳排放的行為，當然屬於潔淨的再生能源！

王欣儀痛批，水庫水力發電技術成熟，是現今人類社會應用最廣泛的再生能源，這麼環保零碳排的發電方式，民進黨政府的思維卻還活在「舊石器時代」；為何水庫水力發電不能視為綠能？竟然還要讓地方政府爭取修法！

據了解，蔡政府在108年修訂的「再生能源發展條例」，將水力發電僅限於「未達2萬千瓦」的小水力發電，然而翡翠水庫水力發電的電廠設備容量高達「7萬千瓦」，所以被排除在外，不被視為再生能源！而在今（112）年6月才剛修訂的再生能源發展條例又更是「完全排除水庫水力發電」，實在令人匪夷所思！到底是為了圖利何人？還是故意卡努力配合中央2050淨零排放的台北市？

羅智強認為，翡翠水庫水力發電完全是「綠電中的綠電」，蔡英文總統一定有把翡翠水庫水力發電算進她執政時期的綠電成績，但卻排除於「再生能源發展條例」的適用範疇，對台北市非常不公平！

其他再生能源，如光電、風電都有很高的裝置設置成本，尤其台南光電毀農問題備受大家重視；他鄭重呼籲民進黨政府，應在最後剩下的任期內將翡翠水庫水力發電納入再生能源發展條例裡，若做不到，將來他進立法院會努力推動納入！

徐巧芯表示，翡翠水庫水力發電賣給台電的金額相當低，平均每度約只有1.52元，但台電收取民眾家戶電費，每度約4、5元；若水庫水力發電可視為再生能源，以每年2.2億度翡翠水庫的發電量計算，當台電公司收購的單價每提高1元，就可為市庫增加逾2.2億元的收入！翡翠水庫水力發電廠提供國家大量的電力，呼籲民進黨政府不要搞「雙標」！

台北翡翠水庫管理局副局長周伯愷強調，翡翠水庫水力發電是最潔淨的發電方式，然而，目前卻被排除在再生能源發展條例之外。這導致目前台電向翡管局收購價格過低，需要透過修法才能將水庫水力發電納入現行條例中小水力發電的收購費率范疇。為了解決這個問題，翡翠水庫管理局已於7月18日函請經濟部研議修法，以求收購電價之公平合理性！