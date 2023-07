建國中學參與2023WAMSB世界樂旗大賽表演過程。(照片/台北市立建國高級中學提供)

建國中學樂旗聯隊在美國西維吉尼亞州布坎南所舉辦的 2023WAMSB世界樂旗大賽中獲得「榮譽金獎(Gold with Honors)」,以隊史最高分 95.861 獲得亞軍(2nd place),建中樂旗聯隊同時獲得「最佳旗隊(Best Auxiliary)」第一名,指揮何浩星也獲得「最佳指揮(Best Drum Major)」第二名。另外,在同一天中午所舉行的「街道遊行比賽(Street Parade)」中,建中樂旗聯隊也以 92.333 分獲得總冠軍。本屆比賽共有來自加拿大、美國、德國等13個國家19支樂旗隊參賽,建中樂旗聯隊能在激烈的競爭中嶄露頭角,表現令人激賞。

建中樂旗聯隊於2023WAMSB世界樂旗大賽中榮獲亞軍。(照片/台北市立建國高級中學提供)

建國中學樂旗聯隊由44位建中學生及北一女中、景美女中等17校共70位學生組成。隊員們在集訓期間不畏烈日,不懼每日超過12小時辛苦練習,在教練團專業嚴格的指導及精益求精的反覆練習下,同時克服時差問題、水土不服及樂器運送問題,最後仍在世界樂旗大賽中完美演出。

建國中學參與2023WAMSB世界樂旗大賽表演過程。(照片/台北市立建國高級中學提供)

建中樂旗聯隊這次以家是心之所在(Home Is Where the Heart Is)作為競賽表演主題,曲目由德弗札克(Antonin Dvorak)的《From the new world》、酷玩樂團(Coldplay)的《Fix You》以及雅各.科里爾(Jacob Collier)的《Hajanga》等知名樂曲改編而成,希望傳達心之所向,家之所在;家之所在,心之所寄的意念。這次比賽雖然不敵傳統強隊加拿大Calgary Stampede Showband,榮獲亞軍,但建中樂旗聯隊透過他們精湛的演出和富有情感的音樂,成功感動了評審和觀眾的心,他們用音樂表演向全世界展示了台灣年輕人的豐沛實力。

建國中學參與2023WAMSB世界樂旗大賽授獎合照。(照片/台北市立建國高級中學提供)

建中樂旗聯隊獲得了來自各方的支持和鼓勵,蔡英文總統授旗、賴清德副總統探班打氣、蔣萬安市長行前授旗點將;文化總會協助爭取贊助及行前事務處理,駐美代表處的到場加油與接待;臺北市政府教育局、教育部、外交部、證交所、億光文化基金會、敏盛醫療集團的經費支援;樂旗隊家長後援團隊及各界的強力後援,這些來自各方的支持,都是樂旗隊最強而有力的後盾,使樂旗隊能勇往直前,屢創佳績。

對於這次的優異表現,建國中學樂旗聯隊感謝教練團及所有團員的辛勞,同時也感謝樂旗隊家長後援團隊及各界的強力後援,使樂旗聯隊能夠在國際賽場上脫穎而出,為國爭光。

建中樂旗聯隊表示,他們將繼續努力,不斷精進,爭取佳績,並期望持續獲得各界的支持和鼓勵,共同推動及見證建中樂旗聯隊的輝煌成就。