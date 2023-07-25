我國參加由瑞士主辦的第55屆國際化學奧林匹亞競賽，24日（當地時間）傳來捷報，在89個國家、348名參賽學生中，我國4名代表參賽學生總計獲得3金1銀佳績，國際排名第3名。

代表隊3位金牌獲獎者分別為建國高中周宇凡、馬靖超及竹科實中李沛遠；1位銀牌獲獎者為建國高中吳仲崴，表現優異。

國教署說明，我國代表隊由國內大學10多名教授組成輔導團隊負責培訓，從全國125所學校共2,059名學生中選出4名學生代表參賽，並由師大教授呂家榮擔任領隊，臺大教授林萬寅、副教授王宗興、師大教授張一知、陽明交大教授吳淑褓、中研院研究員尤嘯華及建中教師譚利亞隨隊協助競賽試題翻譯及成績仲裁等工作。代表團於7月15日飛往瑞士參賽，大會於當地時間24日下午3時舉行閉幕典禮並頒獎。

為獎勵學生優異表現，教育部訂有「參加國際數理學科奧林匹亞競賽及國際科學展覽成績優良學生升學優待辦法」，獲得本項競賽金、銀、銅牌獎者，可保送大學各本學系或推薦入大學各學系。另於競賽獲金牌、銀牌及銅牌獎者，分別可獲得教育部頒發新臺幣20萬元、10萬元及5萬元獎學金。

國教署表示，我國自1992年起參加國際化學奧林匹亞競賽，迄今已選送逾百位學生參賽，獲得無數佳績。未來將持續選、培訓優秀學生參加本項競賽，以促進國際交流，拓展學生國際視野，並爭取榮譽。