為推廣臺灣總督府檔案使用，國史館臺灣文獻館與國立臺南大學文化與自然資源學系合作，於7月20、21日在國史館臺灣文獻館舉辦「112年臺灣總督府檔案入門研習班」，也邀請國史館臺灣文獻館陳鴻銘館長蒞臨開幕式致詞。

研習班為期兩天的時間，以簡單清楚的課程內容介紹資料庫，並搭配檔案中地點實地踏查及利用海報製作的創意實作方式，讓更多民眾貼近及閱讀臺灣總督府檔案。

第一天上午課程主題為「臺灣總督府檔案認識與利用入門」、「國史館臺灣文獻館文獻檔案查詢系統」，下午課程主題為「臺灣總督府檔案與區域研究」、「臺灣總督府檔案文獻選讀」，由張靜宜、劉仁翔、邱正略、陳信安等講師帶領參與者認識及選讀臺灣總督府檔案。

第二天上午為「走讀現場找檔案」活動，由陳信安、曾國棟講師帶領學員前往臺灣總督府檔案中出現的南投武德殿、警察宿舍、市營住宅、稅務出張所等南投景點，搭配檔案內容作深入講解。最後，由學員分組進行「臺灣總督府檔案創意加值發想實作」，將檔案透過創意發想的形式，使學員熟悉使用臺灣總督府檔案，並更加了解在地文化。

112年臺灣總督府檔案入門研習班。（照片/臺南大學提供）

南大文化與自然資源學系表示，如何將檔案史料融入專業領域及日常生活，是非常值得積極推廣的任務，期盼透過研習班的形式，將文獻檔案史料廣泛推廣至一般大眾，讓大家對文史資料檔案的價值、保存及應用有更深一層的認識，並從中感受臺灣的歷史文化。