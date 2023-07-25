東海外國語文學系112學年度「申請入學」表現優異，招生率超過90%，且錄取的新生英語學測成績大多達到「頂標」或「前標」的水準，表現優異。系主任劉美惠表示，面對AI科技時代，為提升外文系畢業生的競爭能力，東海除開設德、法、西語等語言課程，以及韓、日文與東南亞等微學分課程，更打造「口筆譯學分」學程，全面強化學生的就業與國際移動能力。

除此之外，東海外文系也推出優厚獎學金方案，鼓勵學子安心學習、奠定良好學習基礎，提供「線上銜接課程」，協助新生提前了解大學階段學習方向。系主任劉美惠指出，這次外文系表現能在私校中招生良好，理由在於高中生認同東海的教育目標和理念，而近年來重視AI的東海大學，也吸引他們願意選擇東海，學習成為跨領域的AI外語人才，以面對未來職場之需求。

劉美惠主任表示，東海外文系人才發展以提升學生競爭力為主要目標，除了堅持優良傳統營造小班制全英語授課環境，深化學生的語言運用能力，也持續強化教學師資，目前系上有21位專任教師，其中外籍教師有9位，外籍師資比率超過42％，而本國籍教師也都是英、美、澳等歸國學者。劉美惠說，在協助學生職涯發展上，東海外文還提供職涯規劃資源，並設立學習和職涯規劃師機制，協助學生跨領域修習課程，參與職涯實習，甚至規劃至國外姐妹校進行交換學習或留學等活動。

劉美惠指出，東海外文系也開設德語、法語、西班牙語等三種歐洲語言，並由該國學者負責主持。另也開設熱門的韓語、日語等東方語言學類，以及越南語、馬來語、印尼語等亞洲語言的學分學程和微學分課程。劉美惠說，為了提升就業競爭力，系上還針對想增強口筆譯專業技能的學生，提供「口筆譯學分學程」，並開設語言學、英語教學及華語教學課程，幫助有興趣進入中小學教書的學生，提前準備教師資格考試。