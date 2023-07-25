為傳遞童軍教育意義，教育部國民及學前教育署委由彰化縣政府承辦「2023全國國民中小學童軍大露營」，以「健康活力‧樂童軍」為活動主題，於7月24至27日在溪州公園舉行，另幼童軍則以舍營方式進行，一共有來自全國各地近1,500人參與。

國教署長彭富源表示，童軍教育啟發學生多元、適性發展、並培養公民素養，是12年國教課綱的最佳體現，藉由童軍大露營活動的舉辦，讓各校童軍夥伴相互觀摩與聯誼，透過交流與互動，擴展學生的學習視野與深度，在體驗服務學習中培養責任感、互助合作和領導能力，進而實踐「自發、互動、共好」的三大核心理念。

2023全國國民中小學童軍大露營開幕式表演活動。（照片/教育部國教署提供）

國教署說明，此次活動規劃4大面向，包含：「儀典活動」：讓童軍實踐諾言和規律；「知能活動」：像是童軍技能、追蹤定向、探索體驗、手作自造；「文化采風活動」：有鹿港文化探索、漢寶濕地的潮間帶與串蚵殼體驗、彰化縣古城門探索；「聯誼活動」：進行各項模組活動，並引導學生自我探索、體驗，習得樂觀助人、盡心負責、高尚情操及領導能力。

「健康活力‧樂童軍」 2023全國國民中小學童軍大露營。（照片/教育部國教署提供）

國教署表示，為推動童軍教育，教育部積極籌劃各項童軍活動，期透過各項童軍活動課程，培養學生獨立自主、自我探索、團隊合作及良好道德品格等價值觀，落實童軍教育的核心價值，進而實踐12年國教課綱素養導向精神；讓來自全國各地的國中小學生，運用小隊制度共同學習，促進每位童軍夥伴的多元智能發展，更提升孩子對品德、身心健康及合群互助的核心素養。