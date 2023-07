第四屆臺灣日本大學校長論壇今日在南投埔里的國立暨南國際大學舉行。台灣計有52所大學的校長、副校長;以及日本26所大學的校長以及國際事務負責人與會。是疫情之後最盛大的台日高等教育領袖高峰會。

2016年財團法人高等教育國際合作基金會(Foundation for International Cooperation in Higher Education of Taiwan, FICHET)與日本國公私立大學團體國際交流委員長協議會(The Japan Committee of Universities for International Exchange, JACUIE)協議會簽署相互交換的合約,開啟了台灣與日本高等教育合作的開端。JACUIE由日本國立大學協會、公立大學協會、日本私立大學團體連合會等代表組成,主要為了促進日本大學團體與海外大學團體間的交流。此次論壇由FICHET董事長也是國立台灣師範大學校長吳正己推薦由國立暨南國際大學來主辦。日方與會學校含括國立、公立及私立大學體系在內,與會代表層級包含校長、副校長及相關事務主管等;而台灣則由各公私立大學校長、副校長、國際長……等出席,總與會人數超過200名,可以說是台日高教交流重大盛事。

2023臺灣日本大學校長論壇於暨南大學盛大開幕。(照片/暨南大學提供)

2016年臺灣日本大學校長論壇在台灣的成功大學首度舉辦;之後每兩年,就由聯盟學校輪流主辦。2018年由日本國立國立大學協會(Japan Association of National Universities, JANU)於廣島的麗嘉皇家酒店舉行;2020年之後受到疫情的影響而停辦;2021年因為疫情持續,教育部與FICHET決定舉辦線上的臺灣日本大學校長論壇;2023年終於因為疫情的威脅消除,而順利的在台灣南投埔里舉行。

教育部國際及兩岸教育司李彥儀司長,特別歡迎遠道而來的日本大學主管之外,更借這次機會代替潘文忠部長頒授日本國立國立大學協會會長,也是筑波大學的永田恭介(Nagata Kyosuke)校長教育部二等獎章,以表彰他對於台日高等學術交流的用心與協助。而JACUIE的副會長,也是大阪商業大學的谷岡一郎(Ichiro Tanioka)校長非常驚艷暨大擁有環境友善的校園。他強調,台日關係非淺,從2016年簽訂合約之後,隨即面臨到國際情勢上重大的轉變。台日兩國雖然面臨高度的挑戰,但他非常讚揚台灣的民主的成果,他期待透過高等教育的連結、相互共享價值觀,也珍惜得來不易的自由民主成果。

國立暨南國際大學武東星校長特別提及台日大學校長論壇是一個平臺,可以進一步探討課程國際化、高教教育的育才、攬才以及求才等三方面需求。他透別在會中還介紹暨南大學前校長,也同時擔任教育部大學社會責任計畫辦公室的總主持人蘇玉龍教授。蘇前校長先前為了參加2020臺灣日本大學校長論壇,還特別請了日語家教,通過N4的日語檢定的小插曲。

岡山大學、熊本大學、上智大學、愛知縣立大學、慈濟大學、成功大學、臺灣科技大學、政治大學、台灣大學等校的校長,於今日的論壇中提出針對於科技教育、多樣性、平權、攬才、以及跨領域學術合作進行台灣和日本經驗的分享。