南華大學致力推動台灣永續目標與世界趨勢接軌方面持續努力，並於7月21日至23日參加台北世貿中心舉行的「2023亞太永續博覽會」，為期三天的展覽中展現推動永續發展的執行成果。本次展覽共計有412個攤位，邀請中央與地方政府、NGO組織與企業及學校單位聯合展出，教育區計有24所大學參展。為使社會大眾能更容易理解永續發展，主辦單位特別於展覽期間舉辦「2023第七屆台北金鵰微電影展」，鼓勵組織運用微電影的呈現方式，訴說更多實踐永續發展目標的故事，南華大學以「吃在地、食當季 大林的慢食故事」榮獲「銅獎」，足見該校推動大學社會責任及永續發展的具體成果深獲肯定。校長林聰明出席頒獎典禮接受表揚，副校長林辰璋陪同出席參與盛會。

南華大學參加「2023亞太永續博覽會」，雲林縣縣長張麗善（左2）與計畫處處長李明岳（右1）至南華大學攤位參觀，林辰璋副校長（左1）及科技學院院長陳柏青（右2）接待介紹並合影。（照片/南華大學提供）

為擴散永續微電影的影響力，向社會大眾宣揚永續意識，並分享永續發展之成果與國際社會交流，南華大學透過視覺化的方式，以淺顯易懂的內容呈現致力於永續之成果，特別以「吃在地、食當季 大林的慢食故事」為主題，介紹返鄉青農如何在自己家鄉的土地上，同時兼顧農產增值及諸羅樹蛙的生態保育，並推動在地傳統食材，透過在地筍農現身說法及南華大學師生這10年來推動在地慢食的推廣，帶出筍農在家鄉土地上以行動實踐的慢食故事。該影片不僅呈現該校推動永續發展的努力與成果，也展現落實大學社會責任的精神。該獎項全國僅兩間學校獲此殊榮，實屬不易。

南華大學參展永續發展博覧會，榮獲「2023台北金雕永續微電影獎」銅獎，林聰明校長（左）與林辰璋副校長（右）出席頒獎典禮。

南華大學校長林聰明表示，「成為碳中和大學」為本次參展主題，展出內容分為三部份包括推動永續農業、環境教育及碳中和相關議題，如推廣負碳農法與有機農業課程、SDGs環境教育教案、分享過去輔導企業碳盤查成果與知識。透過本次展覽，讓對重視永續發展的民眾了解南華大學在推動永續方面的努力與成果。此次正巧與雲林縣政府、虎尾科技大學及雲林科技大學在同一展區，因此便與雲林縣政府搭配，設計相同的主視覺，讓整理更加協調，且雲林縣非常重視永續農業，也是南華大學永續中心協助碳盤查及碳足跡最多的縣市。

在本次展覽中， 7月23日佛光山辦理「佛光山綠色影響力論壇『推動VEG100蔬食減碳聯盟』」，南華大學永續中心執行長洪耀明也受邀發表推動成果，並一起倡議蔬食及種樹減碳。洪耀明以「友善環境綠時尚-從教育端推展的淨零綠生活」為題，從該校的創校理念談起，細說自2016年創辦永續中心，2017年開設永續綠色科技學位碩士學程，積極培養綠領人才，也推廣綠色永續至地方社區及企業，更辦理永續有機農業、食農教育課程，結合環境教育活動與寒暑假辦理氣候變遷國際環境教育英語營隊，也善用南華大學為環保署通過的環境教育設施場所及機構之優勢，辦理國高中小環境教育參訪與課程，啟發學生及一般民眾環境教育知識，培養校內師生及對環境教育有興趣的民眾成為環境教育人才。

南華大學參展永續發展博覧會，林聰明校長（中）、林辰璋副校長（左）與人間福報總經理陳世晉（右）合影。

洪耀明指出，自2017年學校首次通過BSI查證，取得ISO 14064-1:2006版碳盤查證書及2022年通過ISO 14064-1:2018版碳盤查後，從中學到如何執行碳盤查的相關知識，因此於2022年輔導16家企業，其中4家已取得第三方認證，2023年結合農糧署與教育部計畫補助，將再輔導近40家企業與學校單位。希望透過本次展覽，讓對重視永續發展的民眾更加了解南華大學在推動永續方面的努力與成果。

南華大學參展永續發展博覧會，林聰明校長（左2）與林辰璋副校長（右2）出席盛會，並與永續中心同仁合影。（照片/南華大學提供）

南華大學獲獎之影片可在網路影音平台點閱觀賞。影片網址：https://youtu.be/j4I2nLk2k2c