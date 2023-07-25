教育部公布112年第18屆教育奉獻獎獲獎人員名單，包括李美蘭等20名退休校長及教師獲此殊榮。為鼓勵校長及教師退休或離職後，持續從事教育或學生輔導等志願服務工作，教育部自95年起設置「教育奉獻獎」，以樹立教育人員退而不休的典範，使其感人事蹟得以流傳，表彰無私奉獻的精神，並活化教育人力資源，傳承杏壇智慧。另為表示對獲獎者的敬意與感謝，112年也將於9月25日在陽明山中山樓舉行「師鐸獎、教育奉獻獎及資深優良教師表揚大會」公開進行表揚。

今年獲獎名單中，原服務於花蓮縣壽豐鄉水璉國小的宋德讓老師，退休之後仍秉持著「活到老、學到老」的精神，積極參與當地原住民族部落的活動以及原住民族教育相關的研習。宋德讓老師於96年參加撒奇萊雅語原住民族語言能力認證考試合格，此後燃燒他對於教育的熱誠，對於族語的教學認真不懈，除持續在水璉國小教授族語外，也在北埔國小、美崙國中及海星高中授課。如學生在族語競賽中有優異成績，他也會到學校親自頒發獎學金鼓勵學子，他是花蓮縣多年來進行原住民族語教學最強大的後援。

彰化縣立花壇國民中學退休的李美蘭老師，一生奉獻教育，守護花壇國中近54年，學生暱稱「阿嬤老師」。(照片/教育部提供)

自彰化縣立花壇國民中學退休的李美蘭老師，一生奉獻教育，守護花壇國中近54年，學生暱稱「阿嬤老師」。李美蘭老師退休後加入高關懷學生輔導行列，將迷途的青少年導入正軌，感受到個別的關懷；也在成長的花壇社區展現自身專長，義務教授手工藝，讓社區老人動手又動腦。她表示做教育志工是最幸福快樂的事，此生無憾。

原任教於國立成功大學機械系(所)的李克讓教授，高齡95歲，為本屆教育奉獻獎最年長的獲獎者。李克讓教授在學術領域機械工程方面貢獻良多，在成功大學成立全國第一所機械研究所博士班，全國首創造船系與機械系航空組，成立製造工程系統學程，對於臺灣的造船船艦工業及航太科技產生重大的影響。李克讓教授退休後，指導之系友事業有成，並以李教授之名成立獎學金，近30年來嘉惠學子逾千人，共發放獎學金逾千萬元，在杏壇傳為佳話。

教育部表示，每位獲獎者都稟持退而不休、與教育相伴而行的理念，在教育志願服務工作與學生輔導志願服務工作奉獻良多，希望這些激勵人心的事蹟，能成為所有教育工作人員面對各種不同挑戰的參考，也期待每位獲獎者皆能將這份教育的專業與熱情，永續傳遞下去，影響更多對教育有熱忱的人，讓我們的下一代在優質的教育環境中學習成長。