此次展覽特色之一是心悅陶坊分為愛麗絲夢遊「心」境以及「碰撞工作坊」的兩大主題區；藝術家阿德創作出充滿童趣、幻想的兔子，引領我們進入這群藝術家的「心」世界，就像愛麗絲跟著戴著懷錶的兔子進入到樹洞中，探索新的世界那般「心」奇；藝術家阿德的創作靈感往往來自於生活、來自於與他人之間的交流，碰撞出的火花是如此的精彩及富有意義。此外，陶藝家邱碧霞、陶藝家陳繼勝、陶藝家王馨翎等人，也帶領心悅陶坊學員創作出不同以往的作品，讓整個展覽更具特色。

衛生利福利部八里療養院張介信院長表示，八里療養院是大台北地區具有全方位精神醫療服務的區域教學醫院，對於精神疾病的醫療照護是全方位及多元化，除了醫藥常規治療外，也透過多元的復健治療模式來幫助病人恢復及提升生活功能。透過參展的藝術家，看到他們成功的復健，也提供了社會大眾對康復者正向的認識，社會大眾透過欣賞藝術作品之餘，除了認識精神障礙者在參與藝術活動後對症狀穩定的助益外，更期待大家在看到精障者參與多元職能治療復健下呈現出創意有意義的成果後，能了解他們在復健過程中對於日常生活的參與的付出與努力，期待各位一同以實際看展給予這些藝術家支持與鼓勵，用正向、開放的態度接納康復之友，讓我們一同見證藝術所展現的康復之美，並激勵精神健康共融的良好氛圍。

【2023第四屆我是藝術家】

主辦單位：衛生福利部八里療養院

開 幕 式：112年7月28日(星期五) 上午10時00分

展覽期間：112年7月26日至8月14日 上午9時至下午6時

聯合創作-Alice in Wonderland