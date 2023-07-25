全球首選的表面飾材製造商【富美家® FORMICA】，成立逾百年來持續創新，致力打造全系列環保表面飾材，更通過「GREENGUARD Certification」和「GREENGUARD Gold Certification」室內空氣品質標準認證，率先為建築師、設計師和消費者， 完美落實『健康+美學+減碳』之綠色先鋒。

甫發行「空間美學 x 健康呼吸設計與實踐」新書的空間美學室內裝修有限公司主持設計師陳鵬旭，不斷提醒大家要有意識的選擇健康建材，千萬不要忽略空氣中看不見的東西。他希望使用者在符合空間需求喜好的同時、兼顧自身健康， 才能與環境永續共存。陳鵬旭的環保訴求正好和富美家®的永續經營理念不謀而合！因此特別聘請陳鵬旭設計師為首任【富美家®品牌大使】，雙強攜手，從源頭為消費者把關室內的呼吸健康！

健康意識抬頭，民眾越來越重視生活環境裡是否隱匿無形的環境毒素這議題。根據環保署「空氣品質及噪音管制處」 統計，台灣每人每天約有80~90%的時間處於室內環境中（意指在住家、辦公室、或其他建築物內）。而室內空氣品質優劣、會明顯影響人體健康。

「空間美學 x 健康呼吸設計與實踐」新書的空間美學室內裝修有限公司主持設計師陳鵬旭，不斷提醒大家要有意識的選擇健康建材，千萬不要忽略空氣中看不見的東西。（照片/台灣富美家®FORMICA提供）

「（劣等室內）建材」是一項室內空氣污染物主要來源。裝潢時所用的合板與隔板中多少含有甲醛。施工完畢產生的揮發性有機物容易刺激皮膚、眼部及上呼吸道粘膜。長期吸入便可能會產生氣喘，進而造成呼吸道刺激及肺功能變差等慢性危害。陳鵬旭設計師作品常選用100%通過「GREENGUARD Certification」室內空氣品質標準認證的富美家®產品，便是「有意識的選擇建材」。在經歷過疫情的無情考驗後，自在呼吸變成了一種新奢侈，對所處室內環境內的空氣更該加強警覺。透過科學認證滿足客戶的裝修喜好同時維持健康標準，是富美家®責無旁貸的任務。

「Formica CORATM」系列名稱來自古希臘 Κόρη（Kórē）一字，是希臘神話中、生命之神波瑟芬（Persephone）的別稱。將此系列定名為「Formica CORATM」，便欲傳達出富美家®室內表面飾材由裡到外的靈魂之美（Surfaces with Soul）。富美家彩之芯 FORMICA CORA™系列採用六種精心配色的芯材顏色和表面花色搭配而成的裝飾美耐板設計。裝飾美耐板不僅只是堅固耐用的一種室內裝飾材料，更是一種從表面到芯材沒有接合線的工藝，完美隱藏了表面接合會產生的黑線，讓人感覺精雕細琢、一 氣呵成。全新一代的表面飾材具有防菌、防黴的功能，可減少99%的表面微生物。對於一直提倡「環境永續、以人為本、空間美學」理念的陳鵬旭設計師眼中，是他愛不釋手的飾材首選之一。

獲得室內空氣品質標準認證肯定、兼具防黴功能的富美家®『Formica CORATM 彩之芯』 系列，讓【富美家®品牌大使】落實空間健康建材的應用，完整實踐友善環境的目標。使用者在完美生活空間中，便能「好好呼吸」。

富美家®集團成立逾百年來，不間斷提升美耐板的品質、設計和開發產品，提供嶄新顏色與流行設計趨勢。長期與建築師、設計師及專業人士密切合作之下，新推行的【富美家®品牌大使】計畫，將延攬更多認同富美家®集團經營理念與環保意識之優秀設計師，共同為地球環境的永續發展、 醞釀出一股銳不可擋的「綠色」未來！