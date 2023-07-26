2023年第六屆芒果要的就是你‘愛在芒果’暑期實習活動。本次活動由湖南廣電與中華兩岸文經協會主辦，時際創意傳媒承辦。七月湖南廣電迎來了50位來自臺灣二十所高校的優秀學生，與三位台灣台東的原住民族學生。除了開出實習職缺外，同時邀請愛在芒果九位應屆畢業生學員一起參與馬欄山芒果節演出，今年芒果節的主題為'不設限畢業典禮'。台灣與湖南透過節目與文化交流，為愛在芒果實習與芒果節增添豐富多彩的元素。

淡江大學畢業生代表廖忻欣。(照片/廖忻欣提供)

今年畢業於淡江大學的廖忻欣表示，非常感謝湖南廣電給我這個寶貴的機會，能夠參與到馬欄山芒果節這樣的大型活動演出。我深感榮幸，也非常激動。這次活動是一次難得的體驗和學習機會。作為台灣的畢業生，我有機會與大陸的同學們交流，共同參與這個活動，這是一種非常特殊的體驗。芒果節活動不僅僅是一個娛樂節目，更是一種文化交流的平台，讓我們有機會了解到大陸的文化和生活，雖然活動前我們總是彩排到很晚，確實很累，但我認為非常值得。因為我們都知道，只有通過不斷的練習和努力，我們才能在正式的活動中展現出最好的自己。而且，這種經歷也讓我們學會了團隊合作和堅持不懈的精神，這對我們的人生都是非常有價值的。

輔仁大學畢業生代表湯佳融。(照片/湯佳融提供)

輔仁大學畢業生湯佳融提到，剛知道我們要上台時，第一反應是太酷了！竟然要上這麼大的舞台，覺得很幸運，覺得一切都很不可思議，很幸運的參加了愛在芒果，很幸運的可以參加馬欄山芒果節，很幸運能夠代表台灣畢業生站在舞台上。站在舞台上時，從台上往觀眾席看的感覺真的好不同，好像全場的光亮都照在我們身上，也讓我們感覺到，這場馬欄山芒果節-不設限畢業禮是屬於我們的，最後彩花灑下來時很感動，當下畫面真的很難忘記，謝謝有這個機會，給我們一場最特別的畢業典禮，謝謝在這個活動中認識的老師們，對我們真的特別的照顧，謝謝無時無刻陪伴著我們、照顧我們的輔導員，謝謝讓我們能夠美美上台的服裝與妝髮老師們，在活動中熟識了同是畢業生的好朋友們，如同一場夢一樣的美好。

銘傳大學畢業生代表王柏森。(照片/王柏森提供)

銘傳大學畢業生代表王柏森表示，我覺得能代表台灣的畢業生上台參與這次盛大的芒果節真的是非常幸運的一件事，因為聽說芒果節在這邊已經是僅次於春晚的規模，所以這次能夠站在這個大舞台上，甚至是以畢業生這個角色站上舞台，真的是非常開心，有一種回顧四年學業，再次畢業的悸動。活動前期彩排的時候是疲倦的，因為要長時間的等待，然後反覆來回走位，確認站點和鏡頭等等，雖然那幾天很累，不過我覺得非常值得，因為回顧當天直播的鏡頭，看到自己在舞台上活躍的樣子，就覺得感動萬分，很慶幸自己有堅持下來。

第六屆愛在芒果實習活動在台灣與湖南都引起了廣泛關注，相信這樣的交流活動將為兩地的青年學子們打開更寬廣的視野，激發更多的創意和潛能。期待在芒果要的就是你‘愛在芒果’湖南廣電暑期實習活動中，孕育出更多具有影響力的優秀人才，為兩岸傳媒產業注入優秀的新血。