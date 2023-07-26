為推動「新世代反毒策略行動綱領」及「新世代打擊詐欺策略行動綱領」，教育部結合臺南市政府，於112年9月23日星期六在臺南市安平林默娘公園及周邊，舉辦全國健走活動，號召民眾共襄盛舉，本活動適合親子共同參與，即日起受理報名，名額2,000人，額滿即報名截止。教育部期盼凝聚社會共識，宣示政府反毒反詐的決心與能量，建立學生及民眾正確的觀念，竭誠歡迎大家踴躍參加。

教育部規劃反毒反詐教育宣導，分組分區以情境教育、寓教於樂方式，讓民眾如何「識毒」進而「拒絕毒品」，如何「識詐」進而「建立防詐知能」。活動當日亦辧理「反毒績優工作頒獎典禮」，頒發74個教育團體績優單位，感謝每位在反毒工作上努力付出的教育單位，歡迎您共同參與。

「反毒、反詐手牽手」全國健走活動包括「3K健走」、「反毒反詐教育宣導」暨「反毒績優教育單位表揚」等。本活動為免費，凡報名者可獲得精美報名禮，完成健走並闖關活動過關者可得摸彩劵，再送神秘完賽禮，當天將在活動舞臺辦理公開摸彩，包括電動腳踏車、Apple Watch SE、AirPods第3代等100項大小獎。

本活動團體報名10人（含）以上請連結（網站：https://reurl.cc/LAZ2zX）、個人報名請連結（網站：https://reurl.cc/aV7XYl），如有任何報名問題，可撥打服務專線02-29459418洽詢。