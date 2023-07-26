為嘉惠更多學子能赴海外實習，充實專業技能並豐富國際交流經驗，中臺科技大學爭取教育部112年學海築夢計畫，獲補助款140萬元。其中「中臺行銷管理系赴美國加州矽谷企業旅學計畫」四位選送生分別為二年級謝千慧、林沂臻、陳泓辰、四年級許伊婷同學獲得全額補助。

中臺科大行銷管理系選送生於25日赴美國加州白水大學(Whitewater University of California)進行為期一個月實習。白水大學為美國少數幾所提供中醫針灸碩士、計算機工程碩士的非營利大學，也是美國唯一一所同時提供中醫藥領域與計算機工程領域的綜合性大學。該校「一點愛心、照亮世界」的創校初衷，乃為了更能幫助在美國與舊金山灣區沒有醫療保險或有經濟能力困難的居民，也能享有並接受中醫針灸治療服務。白水大學中醫醫學中心提供「免費中醫看診、免費針灸、免費處方中藥」的服務，希望能藉此，來幫助更多需要幫助的人們。此呼應中臺科大強調醫護特色，積極聚焦健康產業人才培育、致力強化產業需求連結、落實務實致用特色及確保學生就業競爭力，以培育具備多元技能之健康產業專業人才的宗旨。

世界這麼大，生涯發展機會不只是在台灣，放眼海外，機會更多！有鑑於此，為拓展中臺科大行銷管理系學生的工作機會，達成大學最後一哩路的培育目標，期藉以申請此計畫補助，能協助達成海外實習三大重要效益：

1、 學生於學校課程中所學，可實際應用於實務工作中，激發學生更多的學習動力，真正達到學以致用的目的。

2、 縮短學校所學與實務應用之距離，學生可於畢業前實際體驗工作職場環境，讓學生在競爭激烈的職場中，可贏在起跑點上。海外實習對社會新鮮人是個最佳的職場學習與體驗機會，可以學到專業的辦公室職場技能，而且沉浸在非母語的環境中工作，讓學生的專業能力與語言能力同時快速成長，有能力在國外職場完成一個專業實習，這是未來找工作或是考研究所時，一個可以展現自己專業技能的最佳證明。

3、 出國實習的機會讓學生深度體驗外國文化、認識來自世界各地的實習生們並拓展自己的國際專業人脈。更重要的是，於國際企業實習連結與遠在地球另一端的業界前輩，打造國際產業人脈，增進合作機會與國外公司建立良好關係，打造未來跨國就業的寶貴資產。

任何事情邁出了第一步，就是一個好的開始，未來中臺科技大學與白水大學兩校學生可跨校選課及交換，師資課程也可互相支援，並共同推動數位化學習課程及磨課師課程(MOOCs)等數位教學計畫，並互享圖書資源館際合作。除學術交流及交換生計畫之外，雙方更談定合作開辦國際MBA管理雙聯碩士1+1及雙聯學士3+1課程，藉此鼓勵臺灣學生有機會赴海外研修，提升個人英語能力、國際視野及職場競爭力。今後將會持續鼓勵在校生前往海外交流、學習，藉由與外國姊妹校之間緊密的學術合作，增進學生專業技能及語言能力，體驗不同國家文化，培育優秀的國際專業人才。