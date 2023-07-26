夢想淘心室7月26日【曉宇宙~曉曉問大大】邀請到號稱台版《無間道》的退休警官—陳豐盛(盛哥)。從警35年的他，破獲大大小小無數的案件，也曾經在檢方指揮下，以毒品藥頭「鬍鬚仔」的名義，混入毒品走私集團臥底，一舉逮捕犯罪集團的首腦，這起案件的成功也使他一舉成名，更被譽為警界傳奇。陳豐盛在節目中分享自己從警的心路歷程，許多緊張刺激的破案過程都是警察同仁的辛酸淚。

談起過去的辦案經驗，陳豐盛侃侃而談分享許多精彩的故事。而當中令他最難忘的是一起竊盜案，一名司機的貨物、車輛在夜裡遭竊盜集團竊走，由於貨物損失遭求償一千多萬元，讓被害人興起輕生念頭，所幸在警方的努力下，順利破獲這個竊盜集團，而被害人聞訊後，不但感動的流下眼淚，甚至還爬到陳豐盛面前緊緊抱住他的雙腿道謝，也讓他深刻感受到擔任警察的成就和驕傲。

在節目錄製前，陳豐盛分享一段話給主持人曉曉，進入警察行業要「不比較、不計較、不抱怨」，這三個關鍵詞也分享給年輕一代的警界生力軍們。陳豐盛提到，警察面對的是犯罪的人，有一定的危險性存在，但面對工作必定要有工作熱誠，以及高度抗壓性。身為一名警察，他以自身職業為榮，也期許將來能有更多願意一同維護社會治安、為民服務的年輕人加入警察行業。

陳豐盛將自己的人生描述成青菜豆腐湯一路轉變為佛跳牆的過程，起初自己的人生是一道簡單而清淡青菜豆腐湯，進入警界以後經歷過許多風風雨雨、刻苦銘心的案件，使他成了一鍋酸甜苦辣交織而成的酸辣湯，直到現在退休後，過去的種種歷練已讓他成為一道豐富多樣的佛跳牆料理。擁有如此豐富精采的人生。盛哥退休後的心願樸實無華，「孝順長輩、陪伴家人」是他目前最想實現的願望。想知道更多盛哥在擔任臥底時的驚險過程嗎？那就千萬不要錯過今天精彩的節目內容。

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