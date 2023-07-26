新北市教育局今日前線上辦理「111學年度智慧學習、USR種子教師授證暨創新優良教案甄選頒獎典禮」，教育局長張明文出席授證這次完成培訓的247位教師，其中Learnmode學習吧平臺有139位、均一教育平臺有46位、教育部因材網有8位及PaGamO遊戲式平臺有54位；與亞東科大合作培育的USR4位種子教師都獲得殊榮。另外，也表揚了41位創新優良教案甄選數位學習組獲獎教師，充分展現新北數位教學領域的創新和卓越表現。

新北市於109學年度全國首創辦理智慧學習種子教師培訓，攜手教育部因材網、均一教育平臺、Learnmode學習吧及PaGamO等四大學習平臺，合作推出「新北智慧學習種子教師認證課程」。教師須先進行3小時必修課程，再依教學需求，選修四大平臺任一平臺的12小時課程，完成教學發表及教案產出，才能獲頒智慧學習種子教師認證。

通過Learnmode學習吧認證的土城國中數學領域莊千卉老師表示，一系列智慧種子教師的研習常需要犧牲週末休息時間，雖然內心很抗拒最後一關的執行成果報告，但最後還是努力完成，能通過智慧學習種子教師認證的最大收穫還是自己，也想給自己一個讚！

自107年起與教育局合作推動數位教學的亞東科技大學副教授李紹綸表示，透過學校申請USR計畫，每年與新北市共同辦理科技教育種子師資培訓，這次共有4位種子教師獲得授證，未來也將舉辦教案甄選，希望讓國中教師能將培訓所學科技新知融入教學工作，發展出更多元化應用課程，一起為推動新北市數位教學努力。

在數位學習創新教案部分，連續3年獲國中組特優的中正國中國文領域賴璞老師設計「好 (ㄏㄠˇ) 」學不倦 ～生活、媒體與文學」教案，讓孩子透過網路時事取材，先學習科學思辨力，才能客觀面對真實社會議題，最後引導孩子製作相關議題的海報。八年級黃麒嘉同學說，透過這個課程，讓自己知道好的議題要有明確的方向，海報呈現必須強而有力，讓人一眼就明白要表達的內容，並且有去實踐的衝動。

另外，這次授證典禮與晶盛科技公司合作辦理講座活動，特別邀請到知識型網紅「雷蒙三十」分享當紅筆記軟體「Notion」的應用、心得以及技巧教學，期待教師們能夠透過數位工具打造專屬工作術，提升工作效能及生活品質，讓學習更加聰明。

教育局表示，新北市數位教學培訓超前部署，提前達成全市教師A1數位學習工作坊(一)與A2數位學習工作坊(二)100%。自112學年度起，智慧學習輔導小組將由崇林國中成立國中組，結合新店國小領導的國小組，專業分工提供教師們更精緻的教學支援，期望促進教師們的專業發展，適應數位學習的環境，未來將持續與學界及業界合作，透過教師專業培訓，以數位工具打破時間、地域限制，提供學生更平等普及的教育機會。