2023第六屆芒果要的就是你‘愛在芒果’湖南廣電暑期實習活動，共有50位經過嚴格選拔出的優秀學生與三位來自台東的原住民族一起來到湖南廣電旗下各單位實習。實習活動由湖南廣電與中華兩岸文經協會主辦，時際創意傳媒承辦。進入時光音樂會節目組的實習生，除了企劃時光音樂會的節目外，芒果師傅還親領實習生到乘風破浪的姊姊工作現場一同參與。

輔仁大學湯佳融實習生表示，我是第一次進到節目組裡實習，所以對我來說整個流程的學習，還有節目的錄製都是很新的，芒果節目整體的規模其實相對來說大型很多，包含所需的人力、藝人的選用、舞美、場景佈置等，都是大製作，有一種大開眼界的感覺。最重要的是，跟進項目時，接觸到的老師、其他實習生，不論相處的模式、工作態度還有情感交流等都是最珍貴的。實習結束後，回到台灣後一定會跟朋友分享在湖南廣電工作後的感動，像是進到乘風2023製作團隊，雖然只有3天，真的是非常幸運的事情，因為親身參與過，所以很有成就感。當我打開芒果tv，看到網路上對節目的分享，會有一種特別的感受，我可以驕傲的跟別人說我參與過。接下來實習的排程是參與時光音樂會3的項目，雖然不能跟完整個項目實習就結束，期待在湖南的職務宇工作，等播出後，我會很驕傲的說，我們是其中一員。

本屆的實習生致詞代表賴欣妤實習生工作照。(照片/賴欣妤提供)

本屆的實習生致詞代表世新大學賴欣妤表示，這次的實習本來就是一個跨越我的系所領域的實習，因此可以說是重頭開始學起。來這裡學的是節目企劃跟製作以及企劃節目的思路與流程，不論是哪一項對我來說都是非常大的挑戰。在這裡我除了可以一邊觀摩一邊學習之外，還得一直不斷地提新的企劃案跟老師們討論什麼可行什麼不可行，實習期間根老師及實習生的互動所有的一切都讓我覺得非常寶貴。結束後，很想趕快回台灣跟老師們討論韓綜、台綜、日綜、陸綜之間的關聯與差別。透過這次實習我想更深入的了解與探討綜藝未來的發展與他的極限到底在哪裡，這次的實習機會讓我對這個行業燃起了很多的熱情，我覺得是很好得體驗。

賴星宇實習與齊思鈞合影。(照片/賴星宇提供)

賴星宇實習生提到，來這邊參與觀摩的第一個節目是《乘風破浪2023》，第一次看到如此大規模的製作，也深刻感受到那些令人為之動容的舞臺，每一幀畫面、每一盞燈光、每一首樂曲，是節目組在多少披星戴月下的傾心付出及精心雕琢。我身為口語傳播專業的學生，親眼看到、聽到主持人齊思鈞的舞台表現，讓我非常敬佩，有非常多地方值得我去學習。

薛翎實習生表示，感覺芒果的模式是比較偏分配式的，就是上面討論出的方案就交代給下面，在分派任務給實習生，比較沒有一個固定的 獨立的工作，實習生們可能同時很忙，可能同時比較少任務。對比台灣就是上屬分配什麼工作給你，就需要自己獨立完成一整個過程。我覺得可能是因為人多人少的關係，所以工作的模式也不大相同。這裡的老師們人都很好，有問題也都會跟我們說應該要往哪個方向，因為工作模式的不同，需要一個任務重複重複的做，在這個過程會看見很多新的東西，了解更多這方面的知識，非常值得來看看的。

林欣儀實習生表示，來到這裡人生地不熟，跟著同組的老師、實習生學習，接觸了很多不同的文化跟人，覺得台灣整體的大環境會比較和藹可親一些，雖然說實習的時間不長，但是希望回去之後可以將所學的應用在學校的作品上，拍出兼具品質跟熱情的作品。

實習生與陳意涵合影。(照片/賴欣妤提供)

愛在芒果暑期實習活動所開出的實習單位都是頗具知名度的節目，加上師徒制的學習模式受到了學生們一致好評。通過一對一的指導和交流，同學們能夠深入了解並學習到實習單位的技術與知識，並與導師建立起密切的合作關係。師徒制的實習模式為學生們提供了一個充滿挑戰和成長的環境，相信一個月實習結束後，芒果學員們在專業領域上將變得更強大，並收穫豐富的友誼。