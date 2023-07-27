為確保全市學生都能得到妥善照顧，新北市於111學年度約配置700名專任及兼任輔導教師，積極辦理大校與額滿學校增置兼任輔導教師，以及偏鄉輔導教師合聘制，並透過暑期成果發表，輔導老師齊聚一堂，分享各種輔導策略。教育局表示，新北市輔導教師經職前訓練、在職研習、專業督導、行政督導、同儕督導和年度工作報告、專題報告等精實訓練，並以全國唯一行政督導校長輔導機制、分區輔導教師督導制，促進輔導人力橫向與縱向互動整合，建構堅強輔導教師陣容。

在「青少年性平議題方面」，莒光國小邱齡老師透過輔導信箱觀察高年級學生重視外貌以及同儕形象，因此融入性平教育主題於班級輔導課程，帶領學生談審美價值觀和社群媒體的影響，並透過「性別標籤」體驗活動帶領學生勇於表達喜好與心情，突破性別框架，尊重他人的多元樣貌。而義學國中曹如伶老師則和學校輔導團隊共同策劃「我們的受傷心聲」特展，以性平事件受傷故事為主，透過導覽讓學生學習尊重與關懷，獲得親師生廣大迴響。

莒光國小邱齡老師跟學生談性平學生反應熱烈。（照片/教育局提供）

針對「學生情緒困擾與學習適應議題」，泰山國小何思妤老師將心理劇技術運用於班級輔導中，協助中年級學生透過扮演與同理心訓練，排解手足競爭的衝突，促進對父母的理解，思考合適的因應方式，另帶領高年級學生透過分組討論、編劇、演出心理困境，提升學生們對網路成癮的覺察度，進而調整使用網路的行為。林口國小賴芸容老師推出「與妙妙熊相『癒』」活動，讓孩子們將成長的酸甜苦辣與妙妙熊分享、抒發，輔導老師化身妙妙熊筆友陪伴孩子快樂成長。

林口國小賴芸容老師推出「與妙妙熊相『癒』」筆友活動。（照片/教育局提供）

專輔教師透過學校系統合作展現動能，五峰國中丁蘭婷老師察覺特教生因欠缺兩性相處能力產生人際關係議題，設計「情緒臉譜」、「創意毛線畫」等課程，並與特教老師胡瑞敏共同指導特教生人際關係小團體，共同授課促進特教生的性平教育與人際發展，是「輔特合」策略的最佳典範。另外，土城國中黃庭瑄和薛幸家2位老師透過設計網站、製作以學生為中心的展覽、微電影、podcast等，帶著孩子說愛、道謝，並且練習接受失敗以面對未來，以輔導微核心價值為學校帶來活力與歡樂溫馨的學習風氣。錦和國小曾郁庭老師以學生為中心，和同事合作規劃符合學生需求的班級輔導和各式宣講活動，並與輔導夥伴發揮效能，展現專業輔導教師的信念和溫度。

土城國中黃庭瑄和薛幸家2位老師透過設計網站製作以學生為中心的展覽。（照片/教育局提供）

教育局表示，新北市特別關注輔導的預防與教師輔導專業，透過各校推動三級輔導系統運作串起多元資源，讓輔導專業人員與所有教職員攜手同行，致力提升學生復原力，促進身心健康，創造學習與成長的幸福感。學校在輔導專業人力的帶領下，發展出多元有創意的輔導模式，各系統緊密合作，創造出感動人心的正面能量。