高師大特殊教育學系與屏東特教學校合辦以「休閒活動」為核心的暑期育樂營，安排以日常休閒活動設計的教學課程，透過體驗活動讓學生培養簡單規劃休閒活動的能力，引起學生的學習動機及促進多元學習發展。

國教署說明，該育樂營分為動、靜態課程，並考量學生特殊需求做調整，動態課程協助手部精細動作較弱的學生調整球框的位置，讓學生能以最舒服且簡單的姿勢投籃。此外輪椅生的晨操動作也透過專人適當調整，協助學生更輕鬆達成晨操的運動效果。此外在各項分站活動中，學生分組進行食物調理、卡片製作等課程學習，創造出屬於自己的作品，並習得相關知識及技能。活動尾聲也辦理成果發表會，邀請家長、教師參與並進行闖關活動，讓孩子展現學習成果。

育樂營設計多項活動供參與學生體驗。(照片/國教署提供)

在籌備初期，高師大特教系的學生們同時也到屏東特教學校，瞭解學校環境與學生需求後進行規劃，屏東特教學校的教師們也細心解答教學與照護上的問題，讓特教系的學生們可以更加了解並確實掌握參與學生的學習照顧。

國教署表示，期望藉由營隊的各項活動增進身心障礙學生互動交流及問題解決的能力，也讓高師大特教系的學生們透過指導與協助身心障礙學生，在過程增進提升對於特教學生實際需求的瞭解，自我成長，為「休閒東起來，屏安好未來」營隊畫下美好的句點未來將持續鼓勵規劃推動各項活動，讓學生走出校園、快樂學習。