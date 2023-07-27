在教育部體育署所舉辦的111學年度國民小學籃球聯賽中，本市北投國小一舉拿下男、女子組雙料冠軍，創造國小籃球聯賽開辦以來的新紀錄，也為北投國小60多年來的籃球運動歷史寫下新的篇章。

北投國小女籃球員身體素質及運動神經並不比別人突出，所以需要花更多心力，用更多元方式進行訓練，訓練強度比照男籃隊，讓球員能有充沛的體能、扎實的基礎動作及配合戰術來贏得比賽。黃湘雯教練提到，在這段奪冠歷程，很感動的是看到球員從五年級的被動練習態度，到六年級能主動認真練習精神，這是她們一輩子的資產，面臨未來挑戰時更有能力解決。在全國賽的四強決賽時，打敗宜蘭光復國小，更讓球員振奮不已，因為這二年惟二敗績都是輸給宜蘭光復國小。也感謝家長們的支持協助，讓球員及教練能更專注練球，依照節奏練習，達到最終目標獲得全國冠軍。

男籃隊球員黃佳霖表示，回想這段歷程，其中印象最深的是在今年臺北市教育盃國民小學籃球錦標賽屈居亞軍，當下淚灑球場，十分難過，卻也更堅定奪下全國冠軍的決心。於是最後這一個多月，每天在教練的嚴格指導下更加認真練習，在冠軍戰比賽時有些緊張但是全力以赴，終於奪得國小籃球聯賽冠軍！

北投國小男籃隊。（照片/教育部體育署提供）

另北投國中女壘隊近幾年在多項賽事中稱霸一方，不僅拿下學生棒球聯賽國中女子軟式組三連霸，更於多項壘球賽事中奪得冠軍，取得2023年U15亞洲盃的組訓權，並有9位選手入選2023年U15亞洲盃國手，於賽事中分別對戰新加坡、印度、韓國、香港、菲律賓及日本，最終勢如破竹、榮獲冠軍殊榮，取得今年10月在日本東京舉辦的U15世界盃壘球賽的門票。

北投國中女壘隊拿下學生棒球聯賽國中女子軟式組三連霸並取得2023年U15亞洲盃的組訓權。（照片/教育部體育署提供）

北投國中吳佩玟來自花蓮太魯閣族，從小由奶奶帶大，佩玟懂事獨立、個性活潑開朗，於花蓮水源國小畢業後，為了打球離家北上，進入北投國中就讀並勤奮學習，二度獲選U15亞洲盃國手資格，也曾於110學年度國中棒球聯賽（女子軟式組）獲得MVP。

籃球與壘球兩項運動都非常重視團隊合作，因此球員們平時的訓練、磨合和突破都是關鍵的培育養分，而能奪下多項榮譽，也代表兩校校隊日積月累的扎實訓練與深厚實力得到了肯定。

蔣萬安市長日前接見兩校選手與行政團隊，進行表揚與勉勵。臺北市政府一直非常關注各級學校體育基礎的扎根與活化不遺餘力。除了設立體育獎勵金和助學金，還制定了培訓補助金制度，補助各校改善體育設施，積極扶持優秀運動選手、教練和學校。教育局也對這兩所學校的優秀表現表示肯定，並感謝學校、教練和選手們的辛勤付出，衷心期盼他們能保持鬥志昂揚，取得最高榮譽。