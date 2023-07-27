南華大學Young Green環境志工隊及狗狗GOGO志工隊，於6月26日至7月13日至泰國夜豐頌府拜縣進行國際志願服務。兩隊透過教育部青年發展署的海外志工服務隊計畫，分別至當地Sangrrun Rehabilitation Center及海育中學進行文化、生命教育、環境教育的社會實踐，協助建立村史，其成果深獲好評。

南華大學校長林聰明表示，在競爭激烈的全球化時代，更要提升學生的國際競爭力，因此多年來持續設置海外學習獎勵制度，鼓勵學生勇於參加海外學習。自104年開始，即率學生團隊至泰國拜縣(Pai, Mae Hon Son, Thailand)進行志願服務，多年來陸續在華人村、泰文小學及泰國戒毒機構的場域，展開多元行動與實踐。

團隊教導社區學童們日常水質檢測，以確保食材安全外，並提供三個水質檢測包供機構日常檢測。（照片/南華大學提供）

Sangrrun Rehabilitation Center是輕度症狀的戒毒中心，而周末則作為山村社區小孩的學習場所。南華大學Young Green環境志工隊總召陳嘉妤指出，本次行動重視戒毒中心的環境品質，改善戒毒中心生活及農耕環境衛生。戒毒中心內有魚塘，供應生活所需食材，并且團隊教導日常水質檢測，以確保食材安全外，並提供三個水質檢測包供機構日常檢測。有鑑於泰國山村未實施資源回收，因此團隊發起回收計畫，教導小朋友資源分類及有價的概念，藉以透過資源回收增進機構的收入。該團隊教導學生於周末上課時帶10個資源回收物到機構，不僅減少山村垃圾也幫助機構增加收入。Sangrrun Rehabilitation Center負責人Mr. Surasak Pornsakulpaisan表示，南華大學團隊每年到機構服務，皆運用不同的活動形式教導小朋友新觀念，讓學童們獲益良多。

山地村海育中學是拜縣唯一一所華文中學，使用僑委會提供之教材。狗狗GOGO志工隊總召林婉渝說，本次行動以課程創新、指導當地學生編輯校刊、村史採集為主，希望可以為未來行動開展不同的面向。採集山地村村史時，發現當年華人在當地族群排擠歧視下，胼手胝足歷盡千辛萬苦開發村落。後來經過村委會改革，使村落朝向旅遊發展，改善當地經濟。採集到的生命故事，可以做為未來村落傳承的教材。

志工隊白天進行環境服務、晚上與教師共同教學之外，還進行動物保護、資源再利用、生命教育等12個特色單元教學，並於7月8日晚間舉辦課程成果展及成果晚會，將成果展現給村民。山地村海育中學校長夏興旭表示，非常感謝南華大學團隊多年來的服務，學童們每年都非常期待來自台灣南華大學的志工老師們的指導與交流，讓他們可以多元學習獲取新知，希望未來能夠有更多元的合作。

此次社會實踐，是由南華大學通識中心教授林俊宏、應社系助理教授呂明哲以及USR計畫蔡亞璇三位老師所開設的「全球環境變遷與永續發展」、「社會設計及實踐」移地教學通識課程，從二月開始招募學生，並訓練撰寫計畫書、籌備、觀察、行動及反思。林俊宏表示，南華大學長年在拜縣不同機構深耕，營造學生移地教學及議題延伸的環境。呂明哲說，長年經營場域取得彼此信任感後，開始在場域開展多元議題並深入研究，此次的村史採訪保存當地文史記憶，將對未來與村落共同開展多元行動有極大助益，對參與服務的志工團隊也有滿滿的收穫。