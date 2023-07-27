教育部為了確保身心障礙學生學習權益，同時肯定大專校院特殊教育輔導人員的貢獻，並促進工作經驗交流與傳承，提升特教服務品質，於今（27）日舉辦「112年度表揚大專校院特殊教育服務與輔導人員頒獎典禮暨研討交流會」，頒發48人久任感謝狀，服務特教工作事務長達數十年，這種精神令人敬佩，值得獲得嘉許與肯定；另外表揚10位服務績優個人獎及特色學校獎6校。獲獎學校與人員同時也在交流座談會中分享特教工作的心得，透過經驗的討論與薈萃過程，為特教工作加添多元融合的集體智慧。

頒獎典禮由教育部鄭乃文參事向在大專校院校園內為特殊教育付出心力的獲獎學校、個人及各校代表感謝致意，並表示，教育部將持續落實身心障礙者權利公約（CRPD）、特殊教育法及特殊教育中程計畫，竭力推動融合教育，保障身心障礙者和其他人一樣享有充分受教育權利外，也在校園環境中與一般學生共同學習互動，以適應未來的社會生活，並逐年改善無障礙設施，達到友善校園的目標。

委辦單位南投縣政府代表也蒞臨祝賀這次獲獎的大專校院特殊教育工作夥伴，以及感謝南投縣教育處、大成國中、明潭國中與新城國小主協辦今年度的評選及頒獎典禮事宜。獲頒特色學校的國立勤益科技大學學務長宋文沛分享，學校除了多方面改善符合特教學生校園環境，並做校內教職員工生無障礙校園環境滿意度調查，近五年滿意度均達90%以上，並擴及與校外單位跟社區連結，以完善友善的學習環境與特教學生的生涯轉銜規劃。

本年度獲獎人員及學校事蹟均收錄於典禮手冊並製作成果影片，將上傳全國特殊教育資訊網「優良特教人物校園故事」專區（網址：http:// special.moe.gov.tw），提供社會大眾參閱，並期待促進特教工作經驗交流與傳承。