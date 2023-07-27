2023第五屆亞洲少年、第七屆亞洲青少年跆拳道品勢錦標賽國家代表隊選拔落幕，臺北市立龍山國中跆拳道隊坐穩品勢金牌國手搖籃的稱號，再次培育出五位好手成為國家代表隊！龍山國中洪國峰校長對於這振奮人的好消息，十分感動地說，龍山的每位孩子都以能為國爭光感到光榮，將每一次的訓練都化為璀璨鑽石般閃耀人心！

在此前的112年全國中等學校運動會中，龍山國中一口氣勇奪6面獎牌；學姊林暐庭連續2年囊括個人、雙人、團體賽3金殊榮，堪稱為「冠軍王」。蔡語嫣更在團體賽與隊友展現超高默契拿下金牌，成功完成2連霸。而兩個月後的亞洲少年、青少年國手選拔，在公認品勢部分，龍山國中的選手們憑藉「勝不驕、敗不餒」、不斷砥礪自我的精神，再次展演公認品勢的力與美，林暐庭和蔡語嫣雙姝攜手獲得亞洲青少年及亞洲少年國家代表隊的殊榮；在自由品勢的賽事中，此次角逐國手資格人數眾多，突破以往的紀錄，場場都讓全場屏氣凝神、血脈賁張，可見強度之高，不容小覷。

龍山國中跆拳道隊一路走來秉持初衷，教練李昆懿將「所學傳承、所得奉獻」重視每一個孩子的教育，除跆拳道專業的訓練，也透過團體活動培養紀律和品格，讓跆拳道不僅僅是競技運動，更培育優秀運動人才。在學習跆拳道的這條道路上，李昆懿相信每個挑戰都是磨練心志的催化劑、建立自信的強心針，進而培養這群青少年的人際合作能力，強健青少年的生心理素質，讓跆拳道成為青少年選手成長的重要養分。

李昆懿讓選手多元學習發展、造就不同專長的養成，也與TDS表演藝術設計團隊合作，開啟了酷炫的自由品勢學習。這次的國手選拔，龍山選手更是沒有一絲膽怯，選手王羿涵一舉贏得國手代表權，將與公認品勢國手一同前往黎巴嫩為國爭光。更值得一提的是龍山國中跆拳道畢業校友陳孝澤不僅蟬聯自由品勢國手的資格，更在升上高一後再度獲選公認品勢國手，可說是突破自我，更上一層樓。

李昆懿表示，每每看見孩子的成長，都讓他十分感動，這也促使他更精益求精，並與本校韋政宏主任及教練團張修銘教練等人，共同期許要給孩子更寬廣的道路、更精緻的學習。他也特別感謝龍山國中大家長洪國峰校長，是最強而有力的支柱，不時為龍山的孩子爭取最好的學習環境與資源。在他們辛苦投入訓練時，不時來關心、為孩子加油打氣，讓選手能勇往直前、築夢啟航。

李昆懿也提到，社會上有許多照顧龍山跆拳道的團隊，特別是臺灣光罩股份有限公司，不只是支持龍山跆拳，更支持教練團的無私理念，致力於孕育跆拳道人才。雖然近年來，跆拳道品勢在國際舞台上成績卓越，但進一步分析後，會發現大部分青少年及少年國手落在北部居多。因此，要如何讓跆拳道品勢運動在每個縣市都能扎根基層，是個重要的議題。而臺灣光罩看見了育才的重要性，願意提供資源將跆拳道品勢推廣到臺灣各地，栽培偏鄉選手。在競技運動上為了偏鄉教育，打造不同以往的聯盟交流，和雲林、新竹、花蓮等團隊共同為跆拳道孩子努力，一次又一次看見選手站上專屬的舞台，展現出那份自信與堅毅，讓大家都感動不已。

洪國峰校長肯定昆懿教練為孩子無私的奉獻，將訓練場當成自己的家，啟發孩子的潛能，是選手成長路上最好的引領者！龍山國中的榮耀背後，萬分感謝願意推動跆拳道與支持龍山國中的所有人，才能有今日如此豐碩甜美的果實；更要感謝體育署、臺北市政府、臺北市體育會大力推動體育、扎根基層，支持龍山國中建立完整的選手培育系統，成為栽培國內運動人才的優秀團隊。

龍山國中自民國98年開始，在歷任校長、教練團隊的辛勤耕耘之下，每年跆拳道品勢項目在全國各大運動會及國手選拔賽事中均有非常傑出的成績表現，甚至在國際舞台上締造世界金牌的耀眼成就，可謂是打造臺灣之光的重要基地。