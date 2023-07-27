創校百年之泰北國際雙語學校，即將迎來首位女性校長-前任中山女高校長吳麗卿女士，經董事會遴選通過，即將於112年8月1日就任，成為泰北百年悠久歷史中第一位女性校長，宣告開啟全新篇章。

楊奕蘭董事長表示，泰北中學經董事會全力支持及前校長陳建佑先生的努力擘畫下，讓泰北轉型成為一所國際雙語學校，階段性任務順利完成。在下個階段，希望藉由吳麗卿校長近40年在教育上寶貴的成功經驗，協助學校深化課程與教學來成就孩子無限可能。

吳麗卿校長也表示，感謝董事會的青睞。之所以接下此重任，是因為完全認同董事長「成就孩子，無限可能」的辦學理念，也看到泰北開創新局的契機。

目前國小部滿招，且擁有系統化的國際學程，讓吳麗卿校長想挑戰自我，希望能帶領團隊共同尊重孩子的獨特性、相信孩子的可塑性與發展孩子的未來性，再創泰北下一個百年璀璨。

泰北國際雙語學校發展出許多區位特色課程，坐擁自然、人文、藝術與科技兼具的學習環境，包括陽明山、故宮、科教館、天文館、美術館、士林官邸等國家級資源，讓孩子的學習不只侷限於教室，勇於嘗試各種教育的可能性，幫助孩子在藝術多元、沒有框架、國際化的學習環境中，孕育全方位成長的能量。

在海內外升學方面，全力推動國際教育、雙聯學制與雙軌計畫。與美國亞歷桑納州立大學附屬中學、加拿大布萊斯學院合作辦理臺美雙聯學制。更有目前全國唯一與日本第一學院高等學校合作辦理臺日雙聯學制。並與英國國立西英格蘭大學、英國大學藝術設計預科認證課程。在國內也與多所國立大學簽訂策略聯盟，並連續六年，大學繁星推薦錄取率百分百，而運動績優的孩子們，每年也可以藉由特殊選才管道，錄取心目中的第一志願。

吳麗卿校長表示，教育是以生命感動生命、啟發生命的志業，更是影響孩子一輩子的希望工程。未來將引領全校教師，以「全人、藝術、科技、國際」四大核心理念，持續深化課程與活化教學，並關懷每位孩子的學習狀況。用教育最溫柔、堅定的力量，啟發孩子最自由的天賦。」