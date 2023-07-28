龍華科技大學「中小型金屬產業機器人系統整合之產學技術聯盟」為推動中小企業之產業智慧與自動化，日前與達明機器人股份有限公司及經濟部桃園市中小企業榮譽指導員協進會，共同辦理「協作式機器人產業應用與發展」技術研討會。共有20餘家中小型產業參與，進行實務交流，並有多家廠商於會後加入聯盟，活動氣氛熱絡。

龍華科大機械系丁鯤講座教授表示，達明公司打造的協作機器人是台灣唯一自行開發出具有視覺互動式機器手臂，只花了5年時間就奪下全球協作機器人二哥的寶座，是台灣隱形冠軍。龍華科大與達明合作設立的達明機器人培訓與研發實驗室，主要在協助產業界規劃協作機器人的相關應用。

達明機器人公司陳怡卉課長說明協作型機器手臂產業發展趨勢。(照片/龍華科大提供)

研討會中，達明公司由陳怡卉課長及陳興邦專案經理，分別以「協作式機器人產業發展趨勢」及「協作式機器人產業用現況」為主題進行演說，以產業界的角度分享目前協作式機器人最新技術及全球發展發展趨勢，促進業界技術交流，同時讓龍華師生更進一步瞭解產業技術發展，促進師生與產業對接契合度。

達明機器人公司陳興邦經理介紹協作型機器手臂產業應用現況。(照片/龍華科大提供)

另外，龍華科大機械工程系沈志陽助理教授，以「機器人系統整合產學聯盟推動作法及協作式機器人於龍華科大的發展及在SME的推動應用」為題演講，並分享聯盟團隊應用協作式機器人協助產業界邁入智慧製造的成果。包含協作式機械手臂點膠系統、離線編程結合協作機器人的數位雙生技術、影像辨識之3D視覺撿放技術等數位雙生技術，團隊並指導學生參加2022全國智慧製造應用競賽「AI創新組」項目，分別以「雙液膠自動化點膠系統」、「PLC連控手臂做瑕疵辨識」進入決賽，並且以「雙液膠自動化點膠系統」，榮獲全國智慧製造應用競賽-AI創新組銀牌殊榮、獲得5萬元獎金。

龍華科大機器人系統團隊舉辦協作式機器人研討會，促進產學技術交流合作。(照片/龍華科大提供)

龍華科大機器人系統整合產學聯盟發展重點係透過機器人自動化整合技術，協助中小企業，開發成果如新呈工業之協作式機器手臂通訊協定規劃與測試，同時協助規劃導入自動化點膠系統與車用打線自動化生產作業製程。除此之外，產業小聯盟服務內容包含：提供聯盟會員技術諮詢服務、產線優化、申請政府補助專案、技術開發、申請專利、iPAS證照取得及學生實習與就業媒合等。期望藉由聯盟合作，創造更多產學合作與技術交流機會，也為培育機器人系統整合人才盡一份心力。