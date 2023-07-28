112年度高級中等以下學校及幼兒園教師資格考試(以下簡稱本考試)已於6月18日舉行，並於今（28）日上午10時公布成績。本考試共有4,685人通過，通過率為51.64％(通過率係以符合考試資格的到考人數9,072人計算)，考試榜單同時公告於本考試專屬網站(網址：https://tqa.rcpet.edu.tw)。

從110年度開始，本考試新增綜合題型，導入素養導向試題，今(112)年度持續研發，藉由教學現場的命題情境，評量考生是否能運用所學習經驗，進行跨科目/領域/知識的整合。而綜合題型主要是希望考生理解問題情境並提出論述，評量考生是否能融會貫通與應用，解決真實情境問題的能力，更全面地評估其能力與應用水平。

本次考試符合通過條件的應考人共有4,685人，其中包括特殊教育師資類科487人、中等學校師資類科1,756人、國民小學師資類科1,615人、幼兒園師資類科827人。教育部強調，教師資格考試屬於門檻性質評量，是應考人對自己學習成果的檢核，成績達到標準即為通過，而依據「高級中等以下學校及幼兒園教師資格考試辦法」第9條規定，符合下列各項規定者為通過：「應試科目總成績平均滿60分；應試科目不得有2科成績均未滿50分；且不得有1科成績為0分；缺考之科目，以0分計算。」

本考試成績單於放榜後同步開放應考人自行查詢列印，應考人可於7月28日（星期五）上午10時起至10月31日（星期二）止自行至本考試網站列印成績單。另若需要申請成績複查者，請於7月28日放榜後至7月31日（星期一）下午3時止，至本考試網站申請「成績複查」，於期限內完成繳費者，可於8月11日(星期五)上午9時至10月31日(星期二)在本考試網站上查詢成績複查結果。

師資培育法自107年2月1日修正施行後，本考試為受理應考人依「先考試後實習」新制應試，此類應考人通過教師資格考試後，可向師資培育之大學申請修習教育實習。至於採行舊制已經完成教育實習課程，並參加本考試的應考人，於通過考試後可由原師培大學協助申請教師證書。