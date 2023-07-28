南投縣政府環保局與國立暨南國際大學土木系於28日共同舉辦「農以低碳 食在永續」講座，邀請香港理工大學林明珠教授分享農業領域及國外城市經驗，讓大家了解低碳生活如何落實在生活中。本次與會貴賓包括科技學院蔡勇斌院長、土木系陳谷汎主任、環保局李易書局長、黃世芳議員、暨大傑出校友陳宜君議員，均到場並積極參與討論。

為因應2050淨零排放，國家發展委員會於111年3月份公布「臺灣2020淨零排放路徑及策略總說明」，其中包括環保署、農委會、交通部、內政部、國科會、農委會及金管會等跨部會單位在淨零排放的參與均扮演重要的角色。氣候變遷減緩與一般民眾日常生活中的食、衣、住、行、育、樂息息相關，其中，低碳生活更是大家追尋的目標。

本次講座邀請香港理工大學林明珠教授分享在香港地狹人稠高度密集發展的城市如何透過低碳飲食模式可達到節能減碳效用，另外低碳出行的議題亦可提供南投縣以農業產業立足進而推廣觀光及伴手禮參考發展模式。暨南國際大學陳谷汎教授藉由農業行為改變，增加減碳效益之相關內容，期望透過本次講座激發民眾對於改變日常生活行為以減緩氣候變遷有更深入的認識與瞭解。

暨大科技學院蔡勇斌院長表示，透過低碳飲食的介紹，讓參與民眾更瞭解飲食習慣對於減碳也有實質的幫助，以「吃當地、食當季」的觀念可減少碳足跡及碳排放，落實生活模式的改變完成淨零轉型目標。陳宜君議員也表示，她推行素食低碳飲食多年，透過農業行為減碳效益的介紹，讓民眾瞭解農業與飲食行為對於氣候變遷減緩的功效，改良農業行為也可以幫助淨零排放。