「我是藝術家」展覽活動從即日起至8月14日在文化部所屬國立中正紀念堂管理處三樓藝廊展出，本次由衛福部5家部立醫院共同舉辦，邀請許多出色的個人創作者，其中亦有專業藝術家以及遠從香港參展的自閉症創作者，共有將近200件作品展出。

展出作品。 (照片/「我是藝術家」主辦單位提供)

展出的內容包含部立醫院推薦作品、心悅陶坊及個人藝術家(思覺失調、憂鬱症、自閉症)創作等藝術作品，增加展覽的豐富與多元性。開幕典禮的現場除了有北藝大的老師雙琵琶的演奏外，更有衛福部醫福會林慶豐執行長、李新民副執行長、吳玉琴立委、以及林靜儀、劉建國、江永昌等立委辦公室主任等多位貴賓蒞臨，讓現場活動相當熱絡。

展出作品。 (照片/「我是藝術家」主辦單位提供)

展出作品。 (照片/「我是藝術家」主辦單位提供)

衛生福利部八里療養院張介信院長於致詞時表示，八里療養院是大台北地區具有全方位精神醫療服務的區域教學醫院，對於精神疾病的醫療照護是全方位及多元化，除了醫藥常規治療外，也透過多元的復健治療模式來幫助病人恢復及提升生活功能。希望透過參展的藝術家，看到他們成功的復健，也提供了社會大眾對康復者正向的認識，社會大眾透過欣賞藝術作品之餘，除了認識精神障礙者在參與藝術活動後對症狀穩定的助益外，更期待大家在看到精障者參與多元職能治療復健下呈現出創意有意義的成果後，

展覽活動現場。(照片/「我是藝術家」主辦單位提供)

八里療養院職能治療科主任張自強指出，本次共有將近百位藝術家以創作表達內心的想法及對藝術的熱情，並以創作的方式來與社會對話，期待將美的憧憬化做各式藝術作品，透過康復之星的創作，能了解他們在復健過程中對於日常生活的參與的付出與努力，期待各位一同以實際看展給予這些藝術家支持與鼓勵，用正向、開放的態度接納康復之友。