亞洲生技大展於7/27-30在南港展覽館舉辦，輔仁大學今年的三大主題為「新藥開發與細胞再生醫學」、「醫療器材」、「食品生技」，共展出14項研發成果，包括人工髖關節手術混和實境（MR）導航系統、3D生物列印、5分鐘體驗專利色覺檢驗、勃起障礙新醫療方法、能改善漸凍症的蛋白質藥物研究……等，呈現出輔仁大學運用新科技的能力與優異的研究實力。

亮點一、醫療手術結合MR科技

由輔大醫院骨科部發起的「人工髖關節手術混和實境（MR）導航系統」醫材研發案，最近剛獲得國科會科研創業計畫的萌芽案補助，這是輔仁大學的萌芽案首例，正在申請美國與多國（PCT）專利。

在人工髖關節置換手術中，髖臼杯置放的角度非常重要，若未置放在安全區（safe zone），會增加脫臼與早期鬆動的風險。混合實境MR（Mixed Reality）是介於擴增實境AR 與虛擬實境VR 之間的狀態，本研究團隊運用了MR技術，可在手術中即時回饋髖臼杯置放角度及安全區之立體範圍，在頭戴顯示器中直觀提供骨科醫師於手術中必須知道的資訊，科研成果深具商業潛能。

亮點二、再生醫學細胞製程與組織工程

再生醫學包括組織工程及幹細胞療法兩大領域。美國生物學家喬治．戴利曾說：「如果說 20 世紀是藥物治療時代，而 21 世紀就是細胞治療時代。」全球細胞及基因治療的製造服務市場預計於2027年達到115億美元。

輔大在亞洲生技大展分享了次世代PIC/S GMP細胞製程，包括免疫細胞、幹細胞、外泌體，同時也展出了再生醫學的組織工程，利用3D生物列印技術，建立具有生物相容性的生物墨水的精確支架，在支架上種植細胞株與生長因子等物質，以模擬體內組織的環境，進而形成具有生理功能的器官與組織。這種技術的優勢為結構高度客製化、生產速度快、成本低。

亮點三、色盲色弱者福音 專利色覺矯正

全球約有10%的色覺障礙矯正需求者，含色盲與色弱等人口。輔仁大學應用科學與工程研究所徐進成教授研發的「智慧色覺精準檢驗及矯正系統」已取得發明專利，可在5分鐘內完成色覺檢測，並提出色弱矯正鏡片與眼鏡的解決方案。

在為期四天的亞洲生技大展中，輔仁大學展區還特別安排了四場精彩有趣的專家演講，講題包含：3D列印大解密（7/28）、色覺驗光與色弱矯正眼鏡（7/28）、神奇的肉桂葉奈米口服液：改善糖尿病與巴金森症的效果、（7/29）、AI輔助–次世代PIC/S GMP細胞製程（7/29）。對生物科技有興趣的民眾，可以前往了解新知、與教授面對面交流。