2023年第六屆芒果要的就是你‘愛在芒果’暑期實習活動，由湖南廣電與中華兩岸文經協會主辦，時際創意傳媒承辦。盛夏時節，50位來自臺灣二十所高校的優秀學生，與三位台灣台東的原住民族學生，一同在湖南廣電進行為期一個月的實習。除了實習課程，同時邀請愛在芒果實習生參加湖南廣電熱門節目’你好星期六’的錄製工作，當天除了固定班底的主持人何炅，還有當紅男子團體時代少年團。透過不一樣視角進行節目與文化交流，為愛在芒果實習活動增添豐富多彩的元素。

你好星期六節目組的實習生吳若媚。（照片/吳若湄提供）

你好星期六節目組的實習生吳若媚表示，原先以為導演組應該只有企劃跟統籌，但是芒果師父希望我們可以多看看，所以安排我們到導播室或代彩排，跟攝影師學習拍攝過程。這次參與你好星期六的錄製，現場的感染力與自己在家看的那種感覺完全不一樣，現場能看到各式的攝影機，從幾百萬的攝影機到小巧方便的gopro，紀錄每個不同的鏡位，錄製當天的早上芒果師父還請攝影師特別過來告訴我們gopro的特性與要擺在哪些鏡位，覺得學到特別的多。

芒果實習生因為能夠參與節目錄製心情激動。（照片/湖南廣電愛在芒果活動項目組提供）

黃宜宣實習生表示，我沒想過自己真的能到好六錄製現場，而且嘉賓是促使自己走上傳媒路動力的時代少年團，感覺就像夢一樣，很珍惜這次錄製機會，錄製前已經到現場觀摩學習過設備，令自己印象最深的是黑白配潑水環節，雖然是節目中玩過很多次的遊戲，但每次的效果都很不一樣，非常有趣，很感謝湖南衛視能讓我有這個機會在實習的同時，看見自己很喜愛很欣賞的時代少年團。

你好星期六的忠實粉絲周玉霞。（照片/周玉霞提供。）

你好星期六的忠實粉絲周玉霞提到，這次參加好六的錄製感受有點難以言喻，一個看了這麽久的節目，真真實實在自己眼前錄製演出，當下覺得非常幸福。最驚艷的是他們的舞台設計，透過電視觀看大部分悄悄帶過，現場才發現每一個細節都很有巧思、精緻，連舞台上的小賣部都是真的，明星們能夠直接進去拿水喝，真的必須給佈景設計者工作人員一個掌聲。此外，就是現場音效，非常好奇怎麼可以這麼即時又有趣的放送音效，一度懷疑是提前錄製好的，然而現場每一個環節都是真實的。來到心目中的你好星期六，比起看節目本身，我看最多的反而是身邊每個工作人員的走向、每個器材的運用、每個道具的展現，果然有好的團隊才有好的節目，期望自己未來能在一樣厲害的團隊打造屬於自己的全新節目，你好星期六，精彩看不夠，大家let’s go！

芒果實習生進場前。（照片/湖南廣電愛在芒果活動項目組提供）

芒果實習生進場前。（照片/湖南廣電愛在芒果活動項目組提供）

在台灣與湖南引起廣泛關注的第六屆愛在芒果實習活動，透過交流活動打開兩地青年學子更寬廣的視野，激發更多的創意和潛能。期待在芒果要的就是你‘愛在芒果’湖南廣電暑期實習活動中，孕育出更多具有創意與影響力的優秀人才，為兩岸傳媒產業注入優秀的新血。