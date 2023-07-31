「武漢 “金銀湖杯”第九屆海峽兩岸青年創新創業大賽」徵件報名延至8/10。鼓勵青年創業家把握機會參與賽事。本屆以“兩岸同心，共創共贏”為競賽主題，希望海峽兩岸青年能跨越彼此距離，持續良好的互動。為激勵參賽的創業青年們，本次競賽總獎金高達台幣約150萬，最高獎金更是高達台幣約20萬，藉此機會實現青年的創業夢想。

為了讓參賽者有較充分的時間準備審查資料，本次競賽的線上報名截止時間延至8月10日，參賽者須先至線上填寫報名表單，再以電子郵件的方式繳交相關審查資料至報名信箱，初審將以書面審查方式進行，屆時會由主辦單位個別通知入圍初賽之團隊，初賽-台北菁英賽預計於8月19日進行，最終將選出十組優秀隊伍取得決賽門票，決賽將與武漢賽區的十組隊伍共同角逐名次與獎項，總決賽將前往武漢會場進行兩岸面對面的PK競賽交流。

報名表單: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe848WqWTRY-dcWzHgmMCiaEz3Z7nvd9iRUJe792zWjThlB8A/viewform?usp=sf_link

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