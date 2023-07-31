2023全國高級中等學校 FIRST Robotics Competition(簡稱FRC) 機器人季後賽開打!新北市教育局與嘉義縣教育處首次攜手合作，於昨、今(29、30)兩日在嘉義縣體育館以正式區賽規格辦理賽事，由全國18隊師生隊伍參加，共同激盪創新思維、奠基實力，共勉明年區域賽奪冠。

新北市教育局表示，本次能與嘉義縣教育處一起推廣全球最高等級的FRC機器人賽事，期待讓大眾了解該賽事的價值，並獲得更廣泛的贊助支持。此外，本次由熱血教師主動號召，齊力開發更多機會，讓學生累積賽事經驗、激發潛能，並善用賽制獨特的競合關係，促進各隊團隊合作精神。

本次競賽由新北市安康高中與嘉義縣竹崎高中合辦，加上新北市崇光高中的協助，並號召一群熱愛FRC機器人的大學生投入心力，共同整備大型場地、完整競賽設備。賽事雖遇颱風影響，但大家仍克服風雨、努力籌備活動，展現高度的學習力。

嘉義縣政府表示，此次和新北市攜手辦理2023全國高級中等學校FRC機器人季後賽，希望藉此推廣機器人科技教育，拓展學子視野，也歡迎企業贊助FRC隊伍，讓孩子都能一圓出國參加機器人比賽的夢想，更希望拋磚引玉，促成更多企業願意投入贊助，讓2024年FRC區域賽也在臺灣辦理。

本次由熱血教師主動號召，齊力開發更多機會，讓學生累積賽事經驗、激發潛能，並善用賽制獨特的競合關係，促進各隊團隊合作精神。（照片/新北市政府教育局提供）

負責這次競賽的竹崎高中主任陳琬婷表示，希望臺灣能有自己的區域賽，讓更多中學師生加入機器人教育的行列，提升國際視野，增加競爭力，期許未來FRC國際賽都能把獎項留在臺灣，秀出臺灣科技教育軟實力！

另身扛重責、負責競賽場務的安康高中教師蘇鼎欽表示，努力推動季後賽其實是為了明年區域賽準備，讓各隊伍在實戰中完成人員的新舊交替及任務交接，隊伍間也能相互切磋技能，是很有意義的暖身活動。

安康高中學生金家稷表示，能跟全國18支隊伍交流，分享各自在國外參加區域賽的經驗，提升機器人的設計概念及聯盟競賽的策略，提早為明年的區域賽做準備，以爭取更好的表現，讓世界看見臺灣。

新北教育局表示，新北市自109學年率全國之先推動FRC競賽扎根計畫，並在111年首次辦理臺灣區賽，不斷扎根課程及相關競賽，培養學子跨領域能力，以整合程式與機械設計、大數據及策略分析、行銷公關、外語能力及商業營運等能力，成為世界級頂尖人才。