臺北市青少年民俗運動訪問團之前因新冠疫情停辨三年，今年在教育局的支持下再度開辦，甄選出來自弘道國中跳繩隊、西園國小弘道國中聯隊踢毽隊和弘道國中麗湖國小聯隊扯鈴隊的29位學生組成訪問團，將於112年8月2日至8月15日前往美國巡演，一路上也將到波士頓、紐澤西、紐約及華盛頓等四個城市進行民俗運動教育訪演活動。

為了將優良民俗技藝展現在國際舞臺上，團員們歷經一整個月辛苦的集訓，除了加強基本訓練和綜合演練課程外，也列入國際禮儀、人文地理、運動保健常識、音樂課程、化妝技巧等內容，培養堅強的團隊精神及默契。

112年台北市青少年民俗運動訪問團海外巡迴林奕華副市長(左)親臨授旗，顧問王孝維議員(右)代表接受市旗。(照片/教育局提供)

為了讓國人欣賞臺北市青少年民俗運動精采的表演，同時作為出訪前的暖身，日前假臺北市政府親子劇場舉行公演，由臺北市林奕華副市長親臨授旗，並由團長鄧進權副局長代表接受國旗，顧問王孝維議員代表接受市旗，領隊陳怡蓓專員代表接受團旗。授旗後，由團員們透過團隊的完美合作及默契，演出高難度技巧的花式跳繩、扯鈴及踢毽等民俗技藝，也融合武術、現代舞及民俗元素演出武風少年展英姿、青春紀念冊、喜慶年年及躍動2023等創意舞蹈，讓市民朋友欣賞結合了民俗及現代元素的精采表演，展現集訓的成果。

112年台北市青少年民俗運動訪問團海外巡迴首站台北開演大合照。(照片/教育局提供)

團員們於訪演期間，將扮演臺北市文化親善大使的角色，將我國固有的民俗運動文化介紹到海外，使其成為國際性的活動，也期盼民俗運動的傳統藝術之美能產生更多的共鳴，藉由欣賞表演而更加認識屬於臺灣的重要資產與特色的民俗技藝。