世界簡姓宗親總會第三屆第八次理監事聯席會議於2023年7月30日在台北鉅星匯國際宴會廳舉行。簡明春總理事長在會上強調宗親的祖德宣揚、敬祖歸宗和緬懷祖先德澤，並祈求世簡宗親平安順利、永續傳承。

出席會議的宗親有簡又新大使前部長、簡太郎前行政院秘書長、簡鴻文董事長、簡長順秘書長、以及簡喜原、簡泰河、簡良鑑、簡立喆、簡金山、簡裕豐、簡漢生等，還有來自法國的簡偉華和瑞典的簡銘萱等宗親，讓這場聚會充滿著溫馨融合的氛圍。

另外，世界簡姓宗親總會即將於10月份屆滿，需要進行新一屆的遴選。此次遴選中，特別推舉簡廷在競選下屆總會長之職，他感謝宗親們的支持與愛戴，並表示對於這一榮譽深感欣慰又謙遜。他強調簡家是一個團結的大家庭，有著眾多優秀的宗親。他希望透過團結、融合和大愛，共同發揚簡姓的優良傳統文化，貢獻社會，尤其是在敬老、助學獎學金等公益領域。

世界簡姓宗親總會第三屆第八次理監事聯席會議，簡廷在出席致詞。（照片/世界簡姓宗親總會提供）

簡廷在更進一步提出了發展全球青年就業、創業資訊平台的計畫，以加強簡姓宗親在台灣和國際的連結。他誠摯邀請宗親加入世界簡姓宗親總會，擔任理事、監事、顧問團隊成員，並推薦優秀的簡家子弟加入總會理事會幹部，讓簡家的旗幟高揚，為台灣跳躍全球、創新佈局。

這次會議為簡姓宗親們提供了一個重要的交流平台，也展現了簡家人才輩出、凝聚團結的精神。期待未來世界簡姓宗親總會持續發展壯大，為簡家優秀文化的傳承和社會的進步作出更多貢獻。