近日，第十屆榕台中小學生書畫交流活動在福州舉行，來自榕台中小學生在父母和老師的陪伴下，歡聚一堂，體驗福州軟木畫這項國家級非物質文化遺產的製作流程。一同在福州交朋友、論畫技，親自體驗軟木畫的製作流程。

孩子們創作出來的軟木畫作品。(照片/李南軒提供)

軟木畫又稱為「木畫」，是一種流行於福州地區的一種軟木雕刻手工技藝，被譽為「福州三寶」之一。這項技藝以其色調純樸，刻工精細，形象逼真，善於再現中國古代亭臺樓閣和園林景色，使人觀後如身臨其境。

孩子們創作出來的軟木畫作品。(照片/李南軒提供)

叢山數百里，盡在一框中。福州軟木畫技藝第五代傳承人郭麗將精美的作品展示給孩子們時，他們不禁讚嘆不已，居然能在小小的畫框裡雕刻出山巒起伏的模樣，雕刻的如此栩栩如生。

孩子們創作出來的軟木畫作品。(照片/李南軒提供)

孩子們對手作躍躍欲試，渴望嘗試。在郭麗老師的指導下，有些刻畫出一枝獨秀的梅花，而有些則雕刻出怪石嶙峋的假山，現場一片熱鬧景象。每個孩子都擁有著無限的創造力，為他們種下熱愛傳統文化的種子，是非常有意義的。 郭麗對孩子們的作品豎起大拇指，當孩子們通過交流合作共同創作出軟木畫時，拉近距離就的同時也喚醒了孩子們對傳統文化的認同和喜愛。

活動現場一派熱鬧景象。(照片/李南軒提供)

來自臺灣台中11歲的劉軒赫，他的軟木畫作品是一棵樹。軟木畫很美，製作起來雖然有難度但也很有趣。劉軒赫說，除了好看的軟木畫，福州的東西也很好吃。 如果有機會，也想帶福州的朋友去逛臺灣的夜市，我們一起邊逛邊吃。面對臺灣小朋友的邀約，10歲的福州男孩葉鋮鎧格外高興，他說：我也想帶臺灣的小朋友去吃福州的佛跳牆，還要爬到鼓山上，一起看星星。

孩子們正在創作軟木畫。(照片/李南軒提供)

通過創作，孩子們可以傾聽彼此的心聲。臺灣南投縣投緣畫會理事長白慧怡表示，這趟福州之旅，孩子們不僅學習到不同風格的繪畫技巧，也結交了許多朋友。我相信，孩子們會銘記這個時刻，並在未來的人生道路上將其融合為強大的力量。

第十屆榕台中小學生書畫交流活動由福州市政協港澳臺僑和外事委員會、福州市教育局、共青團福州市委員會、臺盟福州市委員會、民革福州市委員會、臺灣南投縣投緣畫會、新北市藝術教育深耕協會等單位主辦，福州市硬筆書法家協會等單位承辦。