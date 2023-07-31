台大農經系於7月29日舉行「聯合農會獎學金協議簽約儀式」，共有新北巿農會、汐止區農會、林口區農會，台北巿松山區農會、北投區農會、南港區農會，雲林縣林內鄉農會、東勢鄉農會，台南巿柳營區農會，高雄巿茄萣區農會、仁武區農會等11家農會，每年提供二萬元獎學金共兩年，並提供寒暑假學生實習機會，由農會總幹事與台大農經系主任張宏浩一起參與簽約儀式，全國農會理事長白添枝也到場觀禮。

北中南部11家農會提供獎學金給台灣大學農業經濟學系，作為學生獎學金及寒暑假實習機會，培養學生留農，為台灣農業注入生力軍。台大農業經濟學系系主任張宏浩表示，這是非常好的正向交流，產學一起合作培養台灣農業人才。

台大農業經濟學系系主任張宏浩表示，與農會合作是非常好的正向交流，產學一起合 作培養台灣農業人才。（照片/台大生傳系林如森老師提供)

台大生物資源暨農學院院長盧虎生致詞表示，台大生農學院學生都很優秀，尤其農經系學生都是對農業產業相當有興趣，不管是農業生產或是農產運銷、農業保險，讓他們及早接觸農業到農會學習，培養優先年輕人從農，對整個台灣農業幫助甚大。

台大生物資源暨農學院院長盧虎生表示，培養優秀年輕人從農，對台灣農業幫助甚大。（照片／台大生傳系林如森老師提供）

台大農經系及研究所畢業的新北巿農會總幹事楊棟樑表示，農會是培養農業人才非常好的場域，台大農經系學弟妹都很優秀，農會非常樂意培養學生學習農產運銷、休閒農業、觀光旅遊、農業推廣等領域，多多培養農業人才，讓產銷結合發揚光大台灣農業的本土及國際地位。