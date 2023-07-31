「臺灣台語親子歌謠音樂營」由文化部指導、NTSO國立臺灣交響樂團主辦、嘉義縣新港國小協辦的首屆NTSO臺灣台語親子歌謠音樂營，分別於北、中、南三區進行，新港國小擔任南區協辦學校，為讓活動更具教育意義並傳承推廣，新港國小特別邀請南華大學民族音樂學系擔任此次合唱音樂營的師資教學團隊，南華大學民族音樂學系師生展現專業的表演教學指導能力，課程設計包含從聲音的探索、音樂與肢體律動開發、創意道具製作色彩搭配等，首屆的歌謠音樂營吸引了40位愛好歌唱的大人小孩報名參加，豐富的學習內容讓每位學員收穫滿滿。

在活動擔任聲音指導的民族音樂學系助理教授蕭呈叡指出，透過此次活動，體現將藝術向下紮根與延續歌謠精神的理想，在成果發表的合唱曲目《掠毛蟹》、《白鷺鷥》教學過程中，民音系師生運用不同表演元素，讓歌者不再只是單純地透過張開嘴將歌詞唱出，而是透過多元的課程設計，逐一開發每位參與學員表演藝術細胞，讓大家聽見自己的聲音，並感受身體每一寸肌肉張力的可能性，更運用色彩美學，讓國小學齡的孩子在學習理解歌詞旋律的過程中，能夠有更多的色彩畫面想像。

南華大學民族音樂學系舞蹈專長即將升大四的王筱雅表示，很榮幸能參與此次活動，讓她運用本身的專長帶領學員探索音樂節奏與肢體語彙的所有可能性，過程中也讓她時時刻刻都在調整自己的教學步調及方法，將最成功的一面，在最終的成果發表中亮麗呈現。

首屆「臺灣台語親子歌謠音樂營」。(照片/南華大學提供)

為推廣鄉土歌謠，新港國小秉持傳承鄉音鄉情精神結合南華大學民族音樂學系，共同精心策畫課程的設計及教學活動，長達近四個月的籌備，民音系師生團隊不僅展現專業的表演，也在教學活動中讓學員更加感受到藝術向下扎根的重要性，短短兩天的歌謠音樂營不但讓學員們滿載而歸，也讓民音系參與教學的學生透過活動教學相長，同時也從中獲得成就感，並肩負起藝術傳承與推廣的責任，使得此次活動能夠達到最大的教育意義與效益。