為鼓勵高級中等以下學校的原住民族學生運用資通科技，培育他們的資訊素養與科學素養，「原住民族雲端科展」競賽，吸引了全國96組公私立高級中等以下學校原住民族學生（包括平埔族群）與指導教師組隊參與報名，經決選共選出4類60個獎項。頒獎典禮7/31日在國立科學工藝博物館南館舉行。

國教署表示，本活動為讓孩子透過科學實驗研究方式，深入了解原住民族文化與科學。本年度共計96組公私立高中及國中小學原住民族學生與指導教師組隊報名參加，經線上初選、視訊複審程序，共有16組隊伍（國小組7隊、國中組4隊及高中組5隊）入圍決賽。此外，還有「最佳人氣獎」每組各1隊，以及連續3年參加並進入本屆第三階段審查的「原住民科學榮譽團體獎」，及連續3年指導學生參加並進入本屆第三階段審查的「傑出指導教師獎」，共20位獲獎教師、21個獲獎學校。

今年高中組獲得第一名「金熊獎」為國立花蓮高級農業職業學校「農耀 Kalingko」隊，作品名稱「Sapuh Spriq‒太魯閣族藥用植物成分分析及生物活性探討」，該隊伍在立霧溪流域（Yayung Paru）、木瓜溪流域（Yayung Mglu）以及萬里溪流域（Yayung Rbus）等太魯閣族部落與Sapuh Spriq知識實踐者的共識下，選取具Truku文化重要性，普遍用來緊急止血的pungu huling「山葛（Pueraria montana (Lour.) Merr.）」進行植物成分分析與生物活性的探討，期盼能為太魯閣族民族植物知識的應用價值做出貢獻，獲得評審一致肯定。

頒發傑出指導教師獎。（照片/教育部國教署提供）

國中組第一名「金熊獎」為高雄市立巴楠花部落國民中小學「Ho!Ho!Ho! Mahansiapa!巴楠很會！」隊，作品「物聯網應用於智能農業~以布農族農業為例」，探討以小米文化祭儀為核心的布農族農事，透過IOT 物聯網技術打造智慧農場，以解決部落農業所面臨的困境。而國小組第一名「金熊獎」由臺東縣長濱鄉寧埔國民小學的「寧埔國小」隊，作品名稱「Hekal的海事─阿美族「Rarapi' no Salimpo」潮間帶的傳統採集智慧」，透過蒐集文獻資料、地形與潮間帶踏查、蒐集海貝類樣本、模擬Hekal製成模擬地圖等方式，找出阿美族人傳統採集智慧裡的科學依據，贏得評審青睞。

國教署表示，今年得獎作品除延續過往的植物主題之外，更融入人工智慧題材，為傳統的原住民族文化注入科技新元素。111學年度得獎名單已公布於「第14屆原住民族雲端科展網站」（https://ieiw.ntcu.edu.tw/ScienceFair/），歡迎原住民族師生或親子進行科學教育與文化智慧的探索，發揮無窮科研創意，培育更多原住民族科學人才。