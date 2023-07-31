高雄義守大學今（7/31）日舉行卸任、新任校長交接典禮，新任校長古源光過去擔任過國立屏東科技大學、屏東大學兩校各2任校長，更曾任過屏東縣副縣長。

交接典禮由義守大學副董事長李伯皇擔任主持，他首先感謝陳振遠校長過去五年多對義守大學的付出，就任期間相繼成立智慧科技學院和醫學科技學院，打造義守大學成為擁有10個學院的全方位綜合型大學，為學校未來長期發展打下堅實的根基。

義守大學新任校長古源光(右)，從義守大學副董事長李伯皇(中)、 陳振遠校長(左)手中接過印信，正式成為義大第12屆校長。(照片來源：義守大學提供)。

李伯皇更感謝古源光校長接棒上陣，尤其古校長在台大取得化學工程學士，後赴美國康乃爾大學取得食品工程科學博士，歷任政府機官首長、國立大學校長等職務，熟稔大學治理，對目前高等教育也有深刻的體認；義联集團旗下擁有醫療生技領域的單位，義守大學又是為全臺少數擁有醫學院、醫科學院的綜合型大學，相信未來在古校長的帶領下，學校與集團將會有更密切的合作。

義守大學新任校長古源光，致詞時感謝義大創辦人、董事長與董事會的信任與期許，在少子女化、大學生源驟減的衝擊下，擔任校長確實是一個非常大的挑戰，學校在「跨域創新、競逐全球」的主軸上，以『健康醫學x智慧科技』為核心，全球永續發展目標作為指導方針，將再整合校內外資源。古源光進一步指出，義守大學在所屬集團的全力支持下，無論在教研資源或職場鏈結，都是成就年輕世代成為國際菁英人才的培育基地。

古源光過去更拿下5個國外「榮譽博士」學位，國際學術地位崇高，更是國內少數擁有產、官、學三棲兼具、經驗豐富的校長人選；義守大學具備高度國際化能量，校園有來自40多國、近1500位境外生，而古源光早在26年前就已開始推動新南向政策，更鼓勵年輕世代走進世界，古源光與義守大學的國際化理念相當契合，更期待未來義大躍居國際頂尖名校之列。

卸任校長陳振遠感性的表示，藉「跨域創新、競逐全球」的方向，成功的讓學校與學生走進國際，讓世界看見義守大學。尤其他堅持打破學系疆界，全部學系聚焦「健康醫學x智慧科技」發展。回首過往5年多的點點滴滴，如今陳振遠功成身退，他深信在古校長接續帶領下，義大將能更上一層樓！

義守大學創校32年來，教研養分打下深厚的根基，更是南部各專業領域的國際人才培育基地；尤其，義守大學具備高度國際化能量，校園有來自40多國、近1500位境外生，都讓義守大學走出一條獨具風格的路；歷任校長一棒接一棒下，每個階段都賦予義守大學不同的生命力，也讓義大的校務蒸蒸日上。