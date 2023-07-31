教育部訂於8月1日（星期二）上午10時於教育部體育署3樓大禮堂舉行國立大學卸任及新任校長聯合交接典禮。此次典禮將見證七所國立大學校長的交接，包括國立中興大學、國立高雄師範大學、國立臺南大學、國立臺灣藝術大學、國立臺中科技大學、國立空中大學及國立臺灣戲曲學院。

國立中興大學新任校長詹富智，為美國康乃爾大學植物病理學系博士，曾擔任國立中興大學副校長、農業暨自然資源學院院長、生物科技發展中心主任、微生物基因體學博士學位學程學程主任、組織工程與再生醫學博士學位學程學程主任、植物醫學暨安全農業碩士學位學程學程主任、植物病理學系系主任。

國立高雄師範大學新任校長王政彥，為國立政治大學（學士、碩士）博士及英國倫敦大學教育學院博士，具有雙博士學位，曾擔任高雄師範大學成人教育研究中心主任、成人教育研究所所長、進修暨推廣部主任、教育學院院長、教務長、校務研究中心召集人及副校長等職務。

國立臺南大學新任校長陳惠萍，為國立臺灣師範大學教育研究所博士，曾擔任國立臺南大學教育學系教授兼副校長、中心主任、主任秘書、教務長。

國立臺灣藝術大學新任校長鐘世凱，為美國喬治華盛頓大學電腦科學博士，曾擔任國立臺灣藝術大學多媒體動畫藝術研究所專任教師、多媒體動畫藝術學系專任副教授、多媒體動畫藝術學系專任教授兼副校長、教務長。

國立臺中科技大學新任校長陳同孝，為國立交通大學資訊工程學系博士、國立交通大學計算機工程系學士，曾擔任國立臺中科技大學教務處副校長兼教務長、校務研究中心中心主任、資訊工程系 系主任、國立臺中技術學院資訊科技與應用研究所所長、圖書館館長、計算機中心主任。

國立空中大學新任校長許立一，為國立政治大學公共行政博士，曾擔任國立空中大學公共行政學系教授兼副校長暨研發長、國立臺北大學公共行政暨政策學系兼任教授、國家文官學院講座、國立空中大學教務長、學務長、研發長、國立空中大學公共行政學系主任、國立空中大學台中學習指導中心主任。

國立臺灣戲曲學院新任校長李揚，為美國愛荷華州立大學經濟系博士、美國愛荷華州立大學統計系碩士，曾擔任國立台灣大學國際企業學系兼任教授、國立暨南國際大學國際企業學系專任副教授、講師、國立高雄大學兼任校務發展諮詢委員、國立壹灣戲曲學院兼任校務發展諮詢委員。

這次的典禮將為國立大學校長的交接畫下新的一頁，也展現了教育部對高等教育發展的重視。各校新任校長將帶領學校邁向更美好的未來，繼續推動教育事業蓬勃發展。