為激發臺北市師生的創新思維，有效掌握未來新科技發展趨勢，臺北市政府教育局特別在112年暑假辦理「3R科技教育師生增能培訓課程」，帶領師生認識3R科技創作工具及使用技巧，藉由AR於實際場景中獲取更豐富的互動學習或體驗，XR課程則可發揮創造力建構虛擬物件及場景，啟發學習樂趣！

此次培訓課程分為「AR擴增實境應用課程」及「XR延展實境應用課程」，AR課程共吸引190位師生參與，AR課程涵蓋文本實作、繪本實作、影音串接製作以及互動影像製作等多元學習項目。透過此課程，學生可以學會如何運用AR技術，激發創意，將虛擬物件和場景融入實際環境中，讓學習過程更加生動有趣。私立復興實中小學部的簡同學興奮的分享：「靜態的圖樣跟文字，竟然能透過軟體程式的設計讓它們動起來，賦予我想讓他們表現的動作、對話、情緒展現！」，她在課程中製作了專屬於自己的遊戲－「AR假面變變變」 ，透過AR特效產生5種面具，可以隨時在朋友的臉上產出假面面具一起拍照，並體驗到AR技術的魔力！

XR課程，計有149位師生參加，今年度首次辦理3D數位建模系列課程內容，帶領師生創建3D物件及空間，透過精細的手繪技巧和參數調整，賦予模型更多的細節和特色，與遊戲開發、建築設計和娛樂製作等領域息息相關，東門國小的謝同學表示，他十分關注交通安全的議題，課程中以「交通安全」為題，利用3D建模完成放置於VR空間的故事，故事描述人們因騎樓違停、車輛不遵守號誌、不走斑馬線而造成交通危機，期待透過VR科技帶來身歷其境的體驗，讓大眾更能直接感受到交通安全的重要。

臺北市政府教育局表示，為迎接新科技浪潮，臺北市積極扎根STEAM及新科技教育，112年度將成立STEAM及新科技發展辦公室，系統化統籌推動國小到高中職全學層新科技教育，同時亦將規劃辦理相關科技競賽活動，激發學生學習動機，針對新科技運用，112年度11月將辦理「臺北市112年度3R科技教育文化藝術創作競賽」，預計於112年9月25日至10月6日開放報名，鼓勵師生勇於發揮建構力、創造力及表達力結合科技進行跨域創作！