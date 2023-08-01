真理大學音樂應用學系與致凡音樂學院長期合作，希望藉由音樂營的舉辦啟發孩童對音樂的興趣。今夏自7月24日起為期七天展開一場引領青少年融入古典音樂饗宴的古典音樂夏令營。此次夏令營集結來自十一所國內外頂尖學府的優秀師資，例如，國家文藝獎得主陳茂萱教授和前真理大學音樂應用學系主任王穎教授蒞臨指導，藉由與大師的音樂對話深入理解音樂的世界。為了區別學員對音樂的級別，就讀小五以上且為音樂班的學員，或者有三年以上樂器研習經驗者，夏令營設有「音樂菁英組」提供具資格的學員加入；同時，學員畢業於大專院校以上或現任音樂教師者可參考「師培研習組」的課程繼續進修。這場古典音樂夏令營不僅是學習與交流的絕佳機會，更是展現個人才華和發掘音樂人才的舞台。真大與致凡攜手合作，希望藉由樂音的傳遞協助青少年對藝術的進一步認識，且暫別手機螢幕欣賞音樂動人的時刻。

此次夏令營的課程以鋼琴、弦樂和長笛等樂器的演奏與技巧為主題，結合真理大學音樂應用學系的學生與致凡音樂院的專業教師協助教學。學員們將有機會接受大師級的個別指導，參加教學法研習講座，並在最後的甄選賽中展示個人的成果。這些珍貴的學習經驗將激發學員們對古典音樂的無限潛能，同時提升他們在個別樂器演奏上的專業能力。

真理大學音樂應用學系一直以來注重理論與實務並重，致力於幫助學生在音樂之路上不斷精進。（照片/真理大學提供）

真理大學音樂應用學系一直以來注重理論與實務並重，致力於幫助學生在音樂之路上不斷精進。為了擴大學生的舞台表演機會，該系積極爭取各項音樂表演的機會。而致凡音樂院成立於民國八十一年，由前國立台灣師範大學音樂研究所所長暨音樂系主任陳茂萱教授主持，主辦單位希望通過夏令營的形式，激發學員對古典音樂的熱愛，同時深化他們對古典音樂的專業認識。真大音樂應用學系主任許双亮表示:「感謝致凡音樂學院與本系的長期合作，除了給愛好音樂的學員認識本系外，也讓本系的學生多了理論與實務並用的學習機會。」