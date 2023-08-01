東海大學工業設計系於今年2023德國紅點品牌與傳達設計獎共7件作品入圍，其中「樣山-台灣山林點心」獲紅點品牌與傳達設計獎，成功在超過60個國家、上萬件作品中脫穎而出。

「樣山-台灣山林點心」是由工業設計系教授陳明石指導，工設系四年級的洪巧紜與林芳嬉同學共同創作的作品。指導老師陳明石表示，「樣山(SAMPLE MT.)」是一個跨域的實驗作品，作者洪巧紜與林芳嬉對台灣的高山情有獨鍾，也發現台灣的高山吸引世界許多登山喜好者前來。本土食材以台灣五大山脈來分類，用「口味」來紀錄土地的記憶。在表現手法方面，利用「樣本」的概念，每塊點心皆以方塊造型呈現，如同直接從山林中取樣，讓人在食用的過程中「拾起」一道道台灣高山美景。

東海工設系「樣山-台灣山林點心」獲紅點品牌與傳達設計獎，成功在超過60個國家、上萬件作品中脫穎而出。（照片/東海大學提供）

洪巧紜和林芳嬉回想整個創作過程，覺得非常不可思議，並表示「樣山」是一個跨餐飲的作品，對於廚藝菜鳥的他們來說是一大挑戰。在實驗、討論和調整的過程中，他們不斷面對挫折與失敗，但在指導老師陳明石的指導下，最終讓作品去蕪存菁，一步步實現了理想的樣貌。同時也感謝餐飲指導田蓉老師的專業支援，讓他們的創新經得起考驗。

在表現手法方面，利用「樣本」的概念，每塊點心皆以方塊造型呈現，如同直接從山林中取樣，讓人在食用的過程中「拾起」一道道台灣高山美景。（照片/東海大學提供）

東海大學工業設計系主任呂佳珍對同學們的得獎感到格外光榮。她表示，工業設計系積極輔助同學參與國際設計競賽，並在指導老師們的帶領下，培養學生的設計視野，鼓勵同學走向國際舞台。這次「樣山-台灣山林點心」的獲獎，再次展現了東海工設的卓越實力。未來，東海工業設計系將繼續致力於培育更多創意設計人才，為學術界和產業界的發展貢獻更多的力量，再次為學校爭光。