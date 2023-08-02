（文/王雅芬）近日許多公私立大學紛紛進行新舊任校長交接儀式，以永續發展、關懷弱勢、「來玄奘你將被看見」等理念維辦校與招生訴求的玄奘大學於8/1日舉行「校長連任暨一、二級主管布達典禮」。

玄奘大學係由佛教界集資興建的高等教育學府。背後是善導寺長期支持，董事長性廣法師在布達典禮上親自頒發聘書，禮聘簡紹琦教授延任簡紹琦校長，並向校長暨與會主管致詞勉勵，宣告：

「玄奘大學一定會永續經營，打造一個精緻的教學型大學。」並由簡紹琦校長宣佈本學年度一、二級主管。在董事長見證下，由教務長朱廣興教授代表主管們從校長手裡接受聘書。

校長頒發聘書後表示，感謝董事長性廣法師的信任託付與董事會的鼎力支持。校長對學校同仁的士氣高昂給予肯定，並宣佈兩項攸關學校是否能符合董事長期待而「永續經營」的好消息，也就是教育部是否讓各該校永續經營的兩項指標：

玄奘大學於8/1日舉行簡紹琦校長連任。（照片/玄奘大學提供）

1. 雖然面對大環境的少子化危機，由於善導寺與董事會挹注大額捐款，再加上教育部挹注獎補助款，使得學校財務收支平衡，而且穩定成長。

2. 經過教職同仁的共同努力，教育部對玄奘多年的「受教權」審查，業已完全通過。這在面對「少子化」困局的一般私立大學，是非常難能可貴。這二大關鍵因素，代表教育部對玄奘教學品質的信任與肯定。使得玄奘在教育部相關法規的嚴格檢驗下，度過最大難關。

性情中人又敢為人先的簡校長特別表達他對董事長的感動。他說：「這些年董事長對我個人的信任與倚重，對同仁們的關懷與體貼，以及傾其財力與人力投入學校建設的無私精神，在在讓我非常感動！」

典禮中簡校長並當場捐出20萬元，殷重宣告：「必將再接在勵，把握最精華的未來三年，讓玄奘大學成為更優質而充滿活力的精緻教學型大學。」玄奘大學董事長性廣法師聽聞簡校長如此大額捐款，表達了高度謝意，並幽默地感謝簡校長「捐人」又「捐錢」，天道籌勤，施比受更有福。存心有天知，玄奘大學的未來在這麼多有心人的付出之下，必定校運昌盛。