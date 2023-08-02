在中正紀念堂三樓藝廊展出的第四屆「我是藝術家」在深度導覽推出後深受好評.主辦的衛生福利部八里療養院職能治療科主任張自強表示，今年我們想讓更多人了解這個展覽背後想呈現的意義，因此特別於假日辦理深度導覽跟體驗活動，透過介紹這群精障藝術家所經歷的病程、遇見的人事物以及內心的感受，讓參觀民眾能更仔細的看著每一幅畫和作品。正如同「666」這幅畫作，乍看可能帶給人疑惑及恐懼的感受，但事實上「666」代表的是當精神病人處於急性期時，醫療為避免有進一步傷害時進行的「約束」，而這樣的處置，留在心裡的痕跡，透過畫作表達出來。

藝術家姚成翰的畫作「眾生相」，表達人有不同的面向，正因為人像是一種人存在的痕跡，所以希望透過畫出來能讓大家看見與重視。（照片/衛生福利部八里療養院提供）

展覽會場有一位小姐駐足在「眾生相」前許久。該院的現場導覽職能治療師謝佩君解說「眾生相」的藝術家很特別，因為畫人像是因為該藝術家所擅長的，所以他畫了很多不同的人像，藉此表達人有不同的面向，正因為人像是一種人存在的痕跡，所以希望透過畫出來能讓大家看見與重視。那位小姐聽完後表示她是畫「眾生相」這位藝術家以前學生時期的同學，她看過藝術家及其家人努力及辛苦的過程，也陪伴過自己家人經歷這一切。因此，當她知道這位藝術家能有一個舞台展現自己時，她希望透過前來看展覽能給予這位藝術家的同學最大的支持。

謝佩君職能治療師表示今年「我是藝術家」展覽已經走過第四個年頭，從數十位藝術家到今年近百位參與，看著越來越多藝術家勇敢的踏出步伐，走進藝廊掛上自己的創作，表達自己創作的想法。從佚名到實名，再到現身說明，這每一步都承載著許多人的信念，也正是我們努力做去汙名化的表現。歡迎大家、各位藝術家、工作人員或是願意來看展、感受及聆聽的朋友們，期待大家都能從這場展覽中看見自己的那道光。

「我是藝術家」展覽將於7月26日起至8月14日在中正紀念堂三樓藝廊展出，本次展覽共有將近百位藝術家及將近200件作品展出。每周六下午及周日下午，各有三場深度導覽，現場並提供英文、日文及韓文的簡介，提供各國參觀民眾用心體會精障藝術家的創作成果。