台灣美食展將在8月4日至7日於台北世貿一館盛大展出，主辦單位台灣觀光協會於今號召參展單位與廚師，搶先公開「金牌特物、探索台味、異國美食、藝鳴驚人」四大展區、600格攤位即將展出的美食、伴手禮及各單位祭出的限定優惠，優惠下殺最低1折起。而世界冠軍高世達老師也出席記者會，以蔬果雕刻「台灣美食展讚」大秀金牌實力，並與所有與會嘉賓以台灣在地蔬果汁，一起舉杯為「台灣美食展」揭開序幕！

世界冠軍高世達老師出席記者會，以蔬果雕刻「台灣美食展讚」大秀金牌實力，並與所有與會嘉賓以台灣在地蔬果汁，一起舉杯為「台灣美食展」揭開序幕。(照片/台灣觀光協會提供)

世界冠軍高世達老師帶領學生，展出「台灣美食展讚」蔬果雕刻作品。(攝影/黃奕銘)

台灣觀光協會葉菊蘭會長表示，每當協會代表台灣出國行銷台灣觀光，最能讓各國民眾驚豔的就是台灣的美食，從觀光局的資料可看出，各國旅客來台灣最大的目的就是為了來台灣吃美食，同時也期待透過每年八月的台灣美食展，從食材、產地到餐桌帶動台灣美食文化、觀光的傳承與永續發展，今年特別推出永續循環餐具服務，邀民眾一起響應環保。周廷彰代理局長則表示，美食是觀光的引路人，台灣美食從小吃到大菜都是台灣吸引國際觀光客的最大誘因，今年美食展觀光局也將各地20道代表美食與景點結合，希望透過美食帶動旅遊發展。

交通部觀光局-台灣好風WAY，邀請廚師展演全台各地票選出的冠軍菜餚，推廣各區域遊程，亦有美食講座、民眾最愛的台菜廚藝教室、古早味甜點DIY等體驗活動，聚焦在地｢台灣菜｣，以美食帶路，鼓勵、吸引民眾出遊。客委會-客家品味緒，攜手台北老爺酒店、達美樂玩轉客家美食，挑戰1秒激怒義大利人的客家小炒、梅干扣肉披薩，在8月21日全台達美樂正式推出前，可以在展場搶先品嚐。

客委會攜手台北老爺酒店、達美樂玩轉客家美食，挑戰1秒激怒義大利人的客家小炒、梅干扣肉披薩，在8月21日全台達美樂正式推出前，可以在展場搶先品嚐。(攝影/黃奕銘)

此次美食展，農委會特別以「記憶中的那一味」復刻臺灣農旬味，重新釋義農食、農創、農遊為記憶的符號、情感的體現、生命中的風景，把臺灣島上12個月擁有的繽紛農產，歸結成為生生不息哺育文化的資糧。今年「臺灣農業館」以「食光顯影盒」、「創味限時批」、「山海後背包」等3大主題進行策展，向國內外消費者及各類型通路推薦臺灣在地節氣好食材、特色田園料理、農遊體驗，以及地區限定伴手，邀請民眾五感共享、驚艷味蕾。

異國美食展區，以「食」力會友展出日本相關美食。(攝影/黃奕銘)

超高人氣的異國美食展區，也以「食」力會友，展出包括日本香川烏龍麵、和歌山梅干屋「南高梅本釀造梅酒」、高知縣「土佐酒」、鹿兒島水產紅魽肉餅、青森縣老字號柑仔店「RAGUENEAU」、歡慶十周年的S&B金牌咖哩等。今年首次參展的韓國將帶來全羅南道的代表性食物、宣傳慶典「南道飲食文化節」，還有越南、奈及利亞等異國美味。

異國美食展區，以「食」力會友展出奈及利亞多種化美食。(攝影/黃奕銘)

本週末就到台灣美食展看表演、玩體驗、買好康、吃美食、嚐幸福，享受美食帶來的幸福感！9折預售票優惠僅到8月3日，請民眾把握機會。也邀請民眾即日起至8月5日止，於大台北地區17個捐血點，響應捐血送票公益活動，貢獻一己之力。