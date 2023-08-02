新北市龍埔國小四月通過Google Reference School國際教育認證，成為全國首間榮獲此項殊榮的小學，於今8/2日市政會議獻獎。此外，新北市教育局受邀至Google for Education Leader Series Japan演講，以「打造學習型城市」為主題，與來自日本、馬來西亞等5國之教育部或局處代表分享新北市數位學習推動的經驗與成果。

臺灣學術交流團隊在日本Google辦公室合影。（照片/新北市政府教育局提供）

教育局表示，全國通過「Google Reference School」認證的學校僅8所，而龍埔國小作為第一所獲得認證的小學，除需具備充沛的硬體設備資源應用於教學上，更需培育一定數量的認證講師及大量時間準備相關審核文件。

該校校長黃清海說明，學校長年運用教師社群培養教師科技能力，配合教育局提供的各式資源協助，自去年起，校內老師陸續通過L1、L2及GCT(Google Certificate Trainer)等各項認證考核，除厚植教師數位教學能力外，更運用相關Google軟體於行政工作及教學上，藉此提升行政效率與教學成效，最終獲得Google教育亞太總部的認證。

經過3天認證課程，老師們開心合照留念。（照片/新北市政府教育局提供）

另外，新北市教育局於日本Google教育領袖高峰會分享從「行政、環境、內容、數據、未來」五大面向，帶領學校數位轉型，落實智慧教育。在行政面：推出全臺最好用的「新北校園通APP」，讓全市所有學制的老師、家長及學生都能享受便利的校園生活；在環境面：打造每一間教室成為「智慧教室」，讓師生都能擁有適宜的數位教學及學習環境；在內容面：擴充全國最大數位學習資源「親師生平臺」服務，使得親師生1個帳號能使用130個免費的學校系統和資源。

各國數位推動意見交流。（照片/新北市政府教育局提供）

而在數據面：建置全臺第1個教育數據平台「教育資料平臺」，以數據運算為核心，即時監控全市平板與學習平臺使用狀況、全市網路流量及學生健康體適能分析，並做視覺化呈現；在未來面：建立全國第一套「教育報告與創新支持系統」，今(112)年8月起為學校進行無痛有效的健康檢查，提供各校辦學具體建議，進一步提升教育品質。

新北市教育局針對數位學習推動成果進行發表。（照片/新北市政府教育局提供）

教育局表示，龍埔國小通過認證成為全國第1所「Google Reference School」，展現新北市致力推動數位學習的卓越成效，教育局未來也將以龍埔國小為基地，持續協助新北教師與學校獲得國際認證，提升數位教學專業能力。此外，今年11月Google for Education Leader Series將移師至臺灣舉辦，將安排參訪新北市學校做更深入的交流，期望藉由Google搭建的教育交流國際活動，為推動智慧教育激盪出更多元火花。