（文/實習生蔡俊斌)
2023台灣美食展將於8月4日至7日在台北世貿一館盛大開展！台灣觀光協會號召參展單位與厨師於8/1（今）在晶華酒店搶先公開「金牌特物、探索台味、異國美食、藝鳴驚人」四大展區、600格攤位即將展出的美食、伴手禮及各單位祭出的限定優惠，優惠最低1折起。世界冠軍高世達老師以蔬果雕刻「台灣美食展讚」大秀金牌實力，並與嘉賓們共同以台灣在地蔬果汁舉杯，共襄「台灣美食展」序幕。
主辦單位台灣觀光協會葉菊蘭會長說，台灣最具有代表性的就是台灣美食，也最能令各國旅客眼睛爲之一亮。台灣美食有從小小的，如珍珠奶茶、小籠包等，到獨特菜餚，吸引著世界各地的朋友前來台灣品嘗台灣美食，這也讓台灣美食成爲了觀光旅游第一名。希望大家到台灣美食展來看、來吃、來感受美食的滋味。
輔導單位交通部觀光局周廷彰代理局長表示，對美食展非常期待，是一年一度的盛事。美食是觀光的引路人，台灣美食從小吃到經典台菜都是吸引著國際觀光客來台灣旅游。爲了展現台灣的好風味，美食觀光局推出20道代表美食與景點結合，都是由民衆票選而出，希望透過美食帶動旅游發展。
誠邀大家來2023台灣美食展，一同見證台灣多元美食魅力，到現場欣賞厨藝秀，吃美食，嘗幸福。
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